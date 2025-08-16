 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligabericht
Die SG Hüffelsheim (rote Trikots) setzte sich im Derby souverän durch
Die SG Hüffelsheim (rote Trikots) setzte sich im Derby souverän durch – Foto: Sebastian Bohr

Verbandsliga aktuell: Hüffelsheim gewinnt das Derby am Freitagabend

Nur zwei Teams haben beide Saisonspiele bislang für sich entscheiden können +++ Nächstes Derby für Herxheim +++ Bleiben Basara und Waldalgesheim makellos?

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga Südwest
Pirmasens II
TSG Bretzenh
Marienborn
SG Eintracht Bad Kreuznach

Mainz. Was für ein Opening des kommenden Spieltags: Die SG Hüffelsheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach eröffneten mit dem Derby am Freitag den 3. Spieltag. Die Hüffelsheimer setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Samstags will der FC Basara den dritten Sieg im dritten Spiel eintüten, Gegner ist Aufsteiger TuS Steinbach. Auch Waldalgesheim ist noch verlustpunktfrei und könnten nun gegen Schlusslicht Steinwenden den nächsten Sieg klarmachen. Den Abschluss des Spieltags machen Jahn Zeiskam und Viktoria Herxheim im Derby, für die Viktoria ist es nach der 1:3-Pleite gegen Kandel das zweite Derby in Serie. Apropos Kandel: Der FC Bienwald hat die TuS Marienborn zu Gast, außerdem spielt Aufsteiger Hohenecken gegen Bodenheim und die TSG Bretzenheim empfängt die FK Pirmasens II. Eine weite Auswärtsreise wartet auf den TuS Mechtersheim, der beim SV Morlautern gastiert.

Alle Partien im Überblick:

Gestern, 19:00 Uhr
SG Hüffelsheim
SG HüffelsheimSG Hüffelsheim
SG Eintracht Bad Kreuznach
SG Eintracht Bad KreuznachSG Eintracht Bad Kreuznach
4
1

LIVESTREAM BEI DER AZ

Heute, 16:00 Uhr
FC Basara Mainz
FC Basara MainzBasara
TuS 1907 Steinbach
TuS 1907 SteinbachSteinbach
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Morlautern
SV MorlauternMorlautern
TuS Mechtersheim
TuS MechtersheimMechtersheim
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Alemannia Waldalgesheim
SV Alemannia WaldalgesheimSV Alemannia Waldalgesheim
SV Steinwenden
SV SteinwendenSteinwenden
15:00

Morgen, 15:15 Uhr
TuS 04 Hohenecken
TuS 04 HoheneckenHohenecken
VfB Bodenheim
VfB BodenheimBodenheim
15:15

Morgen, 15:30 Uhr
TSG 1846 Bretzenheim
TSG 1846 BretzenheimTSG Bretzenh
FK Pirmasens
FK PirmasensPirmasens II
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
FC Bienwald Kandel
FC Bienwald KandelFC Bienwald
TuS Marienborn
TuS MarienbornMarienborn
16:00

Morgen, 18:00 Uhr
TB Jahn Zeiskam
TB Jahn ZeiskamJahn Zeiskam
SV Viktoria Herxheim
SV Viktoria HerxheimVi. Herxheim
18:00

Aufrufe: 016.8.2025, 12:30 Uhr
RedaktionAutor