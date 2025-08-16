Verbandsliga aktuell: Hüffelsheim gewinnt das Derby am Freitagabend

Mainz. Was für ein Opening des kommenden Spieltags: Die SG Hüffelsheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach eröffneten mit dem Derby am Freitag den 3. Spieltag. Die Hüffelsheimer setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Samstags will der FC Basara den dritten Sieg im dritten Spiel eintüten, Gegner ist Aufsteiger TuS Steinbach. Auch Waldalgesheim ist noch verlustpunktfrei und könnten nun gegen Schlusslicht Steinwenden den nächsten Sieg klarmachen. Den Abschluss des Spieltags machen Jahn Zeiskam und Viktoria Herxheim im Derby, für die Viktoria ist es nach der 1:3-Pleite gegen Kandel das zweite Derby in Serie. Apropos Kandel: Der FC Bienwald hat die TuS Marienborn zu Gast, außerdem spielt Aufsteiger Hohenecken gegen Bodenheim und die TSG Bretzenheim empfängt die FK Pirmasens II. Eine weite Auswärtsreise wartet auf den TuS Mechtersheim, der beim SV Morlautern gastiert.