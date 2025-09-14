 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Jubel bei den Spielern aus Hadamar.
Jubel bei den Spielern aus Hadamar. – Foto: Jannik Schmidt (Archiv)

Verbandsliga aktuell: Hadamar führt schon 3:0 in Breidenbach

Hadamar wird Favoritenrolle bisher gerecht +++ Der Türkische SV Wiesbaden liegt zu Hause vor +++ 02er siegen dank zwei Toren von Nikos Iosifidis

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Wiesbaden. Den Spieltag eröffnete am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Die 02er mussten gegen einen starken Aufsteiger erst mal ins Spiel finden, gewann aber nach Nikos Iosidifs' Doppelpack mit 2:0.

Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg gehen mit einem 2:1-Halbzeitstand in die Kabine. Nach dem Juno Burg durch Tunker (7') und Jung (31') vorlegte, gelang Landau der Anschlusstreffer für die Blau-Gelben noch vor der Pause (43').

Der SV Wiesbaden liegt auf eigenem Platz mit 1:0 vorne gegen Aufsteiger Heuchelheim. Auch auf einem anderen Platz in Wiesbaden führt die Heimmannschaft: Der starke Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden liegt mit 2:0 vorne gegen Dietkirchen. Auch Hadamar wird seiner Favoritenrolle gerecht und führt bereits mit 3:0 in Breidenbach.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Haiger, wo der TSV Steinbach II mit 2:1 gegen die TuS Hornau vorne liegt.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
2
0

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
0
4

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
2
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
2
0

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
4
0

Heute, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
2
2

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
1
0

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
0
0

Aufrufe: 014.9.2025, 16:00 Uhr
RedaktionAutor