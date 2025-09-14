Verbandsliga aktuell: Hadamar führt schon 3:0 in Breidenbach

Wiesbaden. Den Spieltag eröffnete am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Die 02er mussten gegen einen starken Aufsteiger erst mal ins Spiel finden, gewann aber nach Nikos Iosidifs' Doppelpack mit 2:0.

Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg gehen mit einem 2:1-Halbzeitstand in die Kabine. Nach dem Juno Burg durch Tunker (7') und Jung (31') vorlegte, gelang Landau der Anschlusstreffer für die Blau-Gelben noch vor der Pause (43').

Der SV Wiesbaden liegt auf eigenem Platz mit 1:0 vorne gegen Aufsteiger Heuchelheim. Auch auf einem anderen Platz in Wiesbaden führt die Heimmannschaft: Der starke Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden liegt mit 2:0 vorne gegen Dietkirchen. Auch Hadamar wird seiner Favoritenrolle gerecht und führt bereits mit 3:0 in Breidenbach.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Haiger, wo der TSV Steinbach II mit 2:1 gegen die TuS Hornau vorne liegt.