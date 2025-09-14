 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Die Biebricher Spieler beim Jubeln beim 2:0-Sieg gegen den VfR Limburg.
Die Biebricher Spieler beim Jubeln beim 2:0-Sieg gegen den VfR Limburg. – Foto: Willi Roth

Verbandsliga aktuell: Biebrich erkämpft sich Sieg gegen Limburg

02er siegen dank zwei Toren von Nikos Iosifidis +++ Waldbrunn beim Schlusslicht +++ Steinbach II gegen Hornau im Fokus

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
TuS Hornau
07 Limburg
Türk. SV Wsb

Wiesbaden. Den Spieltag eröffnete am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Die 02er mussten gegen einen starken Aufsteiger erst mal ins Spiel finden, gewann aber nach Nikos Iosidifs' Doppelpack mit 2:0.

Heute geht es dann rund: Die SG Walluf empfängt als aktueller Tabellenführer den in dieser Saison strauchelnden SV Zeilsheim, doch Vorsicht: In der Vorsaison schafften die Zeilsheimer das seltene Kunststück auswärts in Walluf zu gewinnen. Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg dürften sich ein ähnlich packendes Duell liefern wie der SV Wiesbaden und Aufsteiger Heuchelheim. Der starke Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden geht sogar als leichter Favorit ins Duell mit Dietkirchen, ebenso wie der wiedererstarkte SV Rot-Weiß Hadamar (in Breidenbach). Das Topspiel des Spieltags steigt in Haiger, wo der TSV Steinbach II die TuS Hornau empfängt. Beide Hessenliga-Absteiger sind stark in die Saison gestartet, der Zweite trifft auf den Dritten. In der kommenden Saison hatte Hornau zweimal das bessere Ende für sich, läuft es in diesem Jahr wieder so? Ferner will Schlusslicht Germania Okriftel gegen Waldbrunn die ersten Punkte des Jahres einfahren.

Die Partien im Überblick:

Gestern, 16:00 Uhr
FV Biebrich
FV BiebrichFV Biebrich
VfR 07 Limburg
VfR 07 Limburg07 Limburg
2
0

Heute, 15:00 Uhr
FV Breidenbach
FV BreidenbachBreidenbach
SV Rot-Weiß Hadamar
SV Rot-Weiß HadamarHadamar
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV Steinbach
TSV SteinbachTSV Steinbach II
TuS Hornau
TuS HornauTuS Hornau
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Wiesbaden
SV WiesbadenSV Wiesbaden
TSF Heuchelheim
TSF HeuchelheimTSF Heuchelheim
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb
TuS Dietkirchen
TuS DietkirchenDietkirchen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
SSC Juno Burg
SSC Juno BurgSSC Juno Burg
SF/BG Marburg
SF/BG MarburgSF/BG Marburg
15:00

Heute, 15:00 Uhr
SG Walluf
SG WallufSG Walluf
SV Zeilsheim
SV ZeilsheimSV Zeilsheim
15:00live

Heute, 15:30 Uhr
FC Germania Okriftel
FC Germania OkriftelGer.Okriftel
FC Waldbrunn
FC WaldbrunnFC Waldbrunn
15:30

