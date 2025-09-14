Verbandsliga aktuell: Biebrich erkämpft sich Sieg gegen Limburg

Wiesbaden. Den Spieltag eröffnete am Samstag der FV Biebrich im Heimspiel gegen den Aufsteiger VfR Limburg. Die 02er mussten gegen einen starken Aufsteiger erst mal ins Spiel finden, gewann aber nach Nikos Iosidifs' Doppelpack mit 2:0.

Heute geht es dann rund: Die SG Walluf empfängt als aktueller Tabellenführer den in dieser Saison strauchelnden SV Zeilsheim, doch Vorsicht: In der Vorsaison schafften die Zeilsheimer das seltene Kunststück auswärts in Walluf zu gewinnen. Aufsteiger Juno Burg und Blau-Gelb Marburg dürften sich ein ähnlich packendes Duell liefern wie der SV Wiesbaden und Aufsteiger Heuchelheim. Der starke Aufsteiger Türkischer SV Wiesbaden geht sogar als leichter Favorit ins Duell mit Dietkirchen, ebenso wie der wiedererstarkte SV Rot-Weiß Hadamar (in Breidenbach). Das Topspiel des Spieltags steigt in Haiger, wo der TSV Steinbach II die TuS Hornau empfängt. Beide Hessenliga-Absteiger sind stark in die Saison gestartet, der Zweite trifft auf den Dritten. In der kommenden Saison hatte Hornau zweimal das bessere Ende für sich, läuft es in diesem Jahr wieder so? Ferner will Schlusslicht Germania Okriftel gegen Waldbrunn die ersten Punkte des Jahres einfahren.