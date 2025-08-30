Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Waldalgesheimer (gelb) übernehmen mit ihrem Sieg am Freitagabend vorerst die Tabellenführung. -Archivfoto – Foto: Michael Wolff
Verbandsliga aktuell: Basara gewinnt in Morlautern
Herxheim und Marienborn im Duell der Sieglosen +++ Morlautern verliert Zuhause gegen Basara Mainz 1:3
Rheinhessen. Der fünfte Spieltag der Verbandsliga Südwest startete am Freitagabend mit zwei Partien: Alemannia Waldalgesheim gewinnt mit 2:0 gegen den VfB Bodenheim. Parallel gewann der TuS Hohenecken gegen TuS Steinbach in einem torreichen Spiel mit 4:3. Am Samstag stehen zwei weitere Begegnungen auf dem Programm: Absteiger Morlautern verliert gegen den Tabellendritten Basara Mainz 1:3, außerdem verlor Eintracht Bad Kreuznach bei Bienwald Kandel 0:5. Der Sonntag bringt schließlich vier Spiele: Die SG Hüffelsheim trifft auf FK Pirmasens II, Jahn Zeiskam empfängt den SV Steinwenden, die TSG Bretzenheim fordert Mechtersheim heraus und Viktoria Herxheim misst sich mit dem SV Marienborn.