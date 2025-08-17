Verbandsliga aktuell: Alemannia liegt vorne, auch Mechtersheim netzt

Mainz. Was für ein Opening des kommenden Spieltags: Die SG Hüffelsheim und die SG Eintracht Bad Kreuznach eröffneten mit dem Derby am Freitag den 3. Spieltag. Die Hüffelsheimer setzten sich am Ende deutlich mit 4:1 durch. Der FC Basara tütet den dritten Sieg im dritten Spiel ein, Aufsteiger TuS Steinbach verlor das Spiel 2:4. Auch Waldalgesheim ist noch verlustpunktfrei und könnte nun gegen Schlusslicht Steinwenden den nächsten Sieg klarmachen. Den Abschluss des Spieltags machen Jahn Zeiskam und Viktoria Herxheim im Derby, für die Viktoria ist es nach der 1:3-Pleite gegen Kandel das zweite Derby in Serie. Apropos Kandel: Der FC Bienwald hat die TuS Marienborn zu Gast, außerdem spielt Aufsteiger Hohenecken gegen Bodenheim und die TSG Bretzenheim empfängt die FK Pirmasens II. Eine weite Auswärtsreise wartet auf den TuS Mechtersheim, der beim SV Morlautern gastiert.