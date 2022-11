Verbandsliga: »Abstiegskampf pur« für den SV Münster Sportverein tritt bei Schlusslicht Rüsselsheim an +++ RW siegt und erwartet nächste Herausforderung

DARMSTADT . RW Darmstadt setzte sich in der Verbandsliga mit 1:0 bei der TS Ober-Roden durch und bleibt damit auswärts ungeschlagen. Am Sonntag sind die Darmstädter bereits wieder gefordert, wenn sie die SF Seligenstadt empfangen. Der SV Münster gastiert bei Dersim Rüsselsheim und erwartet eine umkämpfte Partie im Abstiegskampf.

RW Darmstadt – SF Seligenstadt (Sonntag, 15.30 Uhr). Darmstadt hatte im ersten Durchgang die besseren Chancen, verpasste in Ober-Roden aber die Führung. Die gelang schließlich Noel Wembacher (70.) per Kopfball, der zum Sieg reichte. „Es war das erwartet schwere Spiel und in der zweiten Halbzeit gab es viel Stückwerk, aber das 1:0 leitete unsere Drangphase ein“, erklärte RW-Trainer Dominik Lohrer. „Ich bin froh über die drei Punkte und das wir mit Leidenschaft verteidigt haben. Die Jungs wollten zu Null spielen“.

Am Sonntag steht die nächste Herausforderung an gegen Seligenstadt an. „Wir erwarten eine sehr reife Mannschaft mit extremem Potenzial, die allerdings schlecht in die Runde gestartet ist. Seligenstadt könnte deutlich weiter oben stehen, das Spiel wird uns wieder alles abverlangen“.

Dersim Rüsselsheim – SV Münster (Sonntag, 15 Uhr). Münster hat einen weiteren Ausfall zu beklagen: Talmiz Butt zog sich einen Kreuzbandriss zu. „Wir arrangieren uns mit dem Handicap, zuletzt hatten wir zwei Topmannschaften vor der Brust und konnten gute Leistungen zeigen“, sagte SV-Trainer Naser Selmanaj, dessen Team trotz viel Engagements weiter auf den nächsten Punktgewinn warten musste. Beim Schlusslicht aus Rüsselsheim soll es aber nun klappen.