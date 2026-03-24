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Verbandsliga-Abstiegskampf in Bretzenheim im Livestream
Rheinhessen-Derby im Kampf um den Verbleib in der Verbandsliga Südwest: Am Mittwoch, 19.30 Uhr, erwartet die TSG Mainz-Bretzenheim den VfB Bodenheim +++ Die AZ überträgt das Spiel live!
von Bardo Rudolf · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die letzte drei Begegnungen gegeneinander endeten jeweils Remis. Gibt es dieses Mal einen Sieger zwischen den beiden Teams aus dem Verbandsliga-Keller? – Foto: VRM/M. Zink, I. Scherthan
Mainz. Diesmal geht es nicht nur um das Prestige im Rheinhessen-Derby, sondern auch um wichtige Punkte im Abstiegskampf der Verbandsliga Südwest. Die TSG Bretzenheim und der VfB Bodenheim stehen sich am Mittwoch, 25. März, um 19.30 Uhr auf der Bretzenheimer Bezirkssportanlage gegenüber. Für die Bodenheimer ist es im Rennen um den Klassenverbleib vielleicht schon die letzte Chance. Die Allgemeine Zeitung zeigt den Abstiegskampf-Kracher live und in voller Länge im Stream - kommentiert von den Reportern Bardo Rudolf und Paul Buschhaus.