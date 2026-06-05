Verbandsliga-Absteiger holt ehemaligen Oberliga-Stürmer Emre Efe wechselt vom FK Srbija Mannheim zum Neu-Landesligisten VfR Heilbronn. von red · Heute, 11:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner / Verein

Der VfR Heilbronn stellt nach dem feststehenden Abstieg aus der Verbandsliga Württemberg die Weichen für die kommende Landesliga-Saison. Mit Emre Efe wechselt ein erfahrener Stürmer vom FK Srbija Mannheim an die Badstraße. Der 33-Jährige bringt Torgefahr, Präsenz und eine beachtliche Bilanz aus mehreren Spielklassen mit nach Heilbronn in den Angriff.

Emre Efe kommt mit der Empfehlung einer starken Saison zum VfR Heilbronn. Für den FK Srbija Mannheim absolvierte der Angreifer in der abgelaufenen Runde 29 Ligaspiele, erzielte zehn Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Damit war er direkt an 15 Toren beteiligt und zählte zu den auffälligen Offensivspielern seines Teams. Der Abschied aus Mannheim verlief sportlich dennoch bitter. Bis zum vorletzten Spieltag lag FK Srbija Mannheim noch an der Tabellenspitze, musste am letzten Spieltag aber in der Nachspielzeit sogar Rang zwei abgeben. Der Wechsel nach Heilbronn erfolgt auch aus privaten Gründen, da Emre Efe im Juli nach Heilbronn zieht.

Der 33-Jährige bringt viel Erfahrung mit. In seiner bisherigen Laufbahn stehen 261 Spiele, 137 Tore und elf Vorlagen. Seine Stationen führten ihn unter anderem zu FK Srbija Mannheim, Türkspor Mannheim, FT Kirchheim, Hochstätt Türkspor, SV Ruchheim, SV Waldhof Mannheim II, Mutterstadt, TSG Weinheim und VfR Mannheim. Auch in der Oberliga Baden-Württemberg war er bereits aktiv. Beim VfR Heilbronn soll Emre Efe der Offensive mehr Durchschlagskraft verleihen. Sportdirektor Alexander Thomas hebt vor allem Erfahrung, Mentalität und die Torbeteiligungen des Neuzugangs hervor. Auch Efe selbst formuliert klare Ziele: Er sieht den VfR mit seiner Anlage, dem Stadion und den Rahmenbedingungen perspektivisch oberhalb der Landesliga.