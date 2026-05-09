Verbandsliga: 40-Punkte-Ziel für VfR Groß-Gerau

Groß-Gerau/Walldorf. Den Kreispokalsieg haben sie geschafft. Als Tabellenzehnter der Verbandsliga Süd geht für sie nach oben nicht mehr viel, und Abstiegsgefahr droht ihnen auch nicht mehr.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Wie als bekommt Trainer Gaetano Bauso die Fußballer des VfR Groß-Gerau noch motiviert? "Das muss ich gar nicht", sagt er: "Die Jungs sind schon sehr, sehr ehrgeizig." Vor dem Spiel gegen den Elften SC Dortelweil, der am Sonntag (10.), 15.30 Uhr, in Groß-Gerau gastiert, haben die Grün-Weißen ein teaminternes Ziel für die restlichen fünf Saisonpartien formuliert. Ein naheliegendes Streben wäre es, noch einen einstelligen Rang erreichen zu wollen. Bauso indes hat andere Vorhaben, vor allem eins: "Ich will auf jeden Fall die 40 Punkte erreichen", sagt er. Letztmals vor 27 Jahren hat der VfR diese Ausbeute verfehlt. Aktuell fehlen den Groß-Gerauern nur noch zwei Zähler für die 40-Punkte-Marke.
Fußballerisch gefällt Bauso, dass seine Mannschaft defensiv stabil sei. Diese Qualität will der Trainer bei allem Bestreben, das Team weiterzuentwickeln, nicht riskieren: "Und ich möchte auch weiterhin eine Mannschaft haben, die extrem gut gegen den Ball arbeitet." Mit dem SC Dortelweil erwartet den VfR nun ein Gegner, der sich nach Bausos Einschätzung kompakt formiert und auf Konter lauert. "Da musst du unangenehm in den Zweikämpfen sein", erklärt der VfR-Trainer. Abgesehen von den lange verletzten Kevin Schuller und Alexander Vogler, die zurück im Mannschaftstraining sind, aber noch viel aufzuholen haben, geht der VfR in Bestbesetzung in diese Partie.
Der SV Rot-Weiß Walldorf II kann auf dem zwölften Platz noch nicht so entspannt wie der VfR sein. Deshalb soll dem jüngsten 2:1-Coup beim ambitionierten SV Pars Neu-Isenburg ein weiterer Sieg folgen, zumal die Walldorfer U23 am Sonntag (13 Uhr) ihren unmittelbaren Verfolger FC Kalbach erwartet.
Bei der Personalplanung für die kommende Saison steht fest, dass sich Fabian Heidenreich dem VfR Fehlheim anschließt. Kapitän Nikolai Loderer und Marlon Koffler wechseln zum VfB Ginsheim. Aus dem aktuellen Kader haben bislang Nikolas Pauly, Marlon Ohl, Imad El Idrissi, Simon Ginsberg, Enes Atug – der auch dem Hessenligateam angehört – und Torhüter Sam Rebner für eine weitere Saison zugesagt. Aus der U19 rückt Malik Hadri auf.