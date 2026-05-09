Verbandsliga: 40-Punkte-Ziel für VfR Groß-Gerau Den Kreispokalsieg in der Tasche und Abstiegsgefahr droht auch nicht mehr: So müssen sich die Verbandsliga-Fußballer des VfR Groß-Gerau andere Ziele setzen von Dirk Winter · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser

VfR Groß-Gerau feiert den Kreispokalsieg: Gegen den VfB Ginsheim trifft Kapitän Nils Beisser für den Titelverteidiger zum entscheidenden 1:0. In der Liga haben sie sich beim VfR nun auch noch ein Ziel gesetzt. – Foto: Dominik Claus

Groß-Gerau/Walldorf. Den Kreispokalsieg haben sie geschafft. Als Tabellenzehnter der Verbandsliga Süd geht für sie nach oben nicht mehr viel, und Abstiegsgefahr droht ihnen auch nicht mehr.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Morgen, 15:30 Uhr VfR Groß-Gerau Groß-Gerau SC Dortelweil Dortelweil 15:30 PUSH Extra Motivation braucht es nicht Wie als bekommt Trainer Gaetano Bauso die Fußballer des VfR Groß-Gerau noch motiviert? "Das muss ich gar nicht", sagt er: "Die Jungs sind schon sehr, sehr ehrgeizig." Vor dem Spiel gegen den Elften SC Dortelweil, der am Sonntag (10.), 15.30 Uhr, in Groß-Gerau gastiert, haben die Grün-Weißen ein teaminternes Ziel für die restlichen fünf Saisonpartien formuliert. Ein naheliegendes Streben wäre es, noch einen einstelligen Rang erreichen zu wollen. Bauso indes hat andere Vorhaben, vor allem eins: "Ich will auf jeden Fall die 40 Punkte erreichen", sagt er. Letztmals vor 27 Jahren hat der VfR diese Ausbeute verfehlt. Aktuell fehlen den Groß-Gerauern nur noch zwei Zähler für die 40-Punkte-Marke.

Nahezu Bestbesetzung für die Partie Fußballerisch gefällt Bauso, dass seine Mannschaft defensiv stabil sei. Diese Qualität will der Trainer bei allem Bestreben, das Team weiterzuentwickeln, nicht riskieren: "Und ich möchte auch weiterhin eine Mannschaft haben, die extrem gut gegen den Ball arbeitet." Mit dem SC Dortelweil erwartet den VfR nun ein Gegner, der sich nach Bausos Einschätzung kompakt formiert und auf Konter lauert. "Da musst du unangenehm in den Zweikämpfen sein", erklärt der VfR-Trainer. Abgesehen von den lange verletzten Kevin Schuller und Alexander Vogler, die zurück im Mannschaftstraining sind, aber noch viel aufzuholen haben, geht der VfR in Bestbesetzung in diese Partie.