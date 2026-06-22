Verbandsliga 2026/2027: Die Teams in der Übersicht

Die Saison 2025/26 ist in der Verbandsliga Württemberg und den vier württembergischen Landesligen beendet. Aktuell laufen die Relegationsrunden, in denen die letzten Plätze für die Verbandsliga vergeben werden. FuPa wirft daher einen Blick auf das Teilnehmerfeld.
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1. TSV Oberensingen
2. Sportfreunde Dorfmerkingen
3. TSV Berg
4. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
5. Sportfreunde Schwäbisch Hall
6. SV Fellbach
7. VfB Friedrichshafen
8. Calcio Leinfelden-Echterdingen
9. FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Absteiger)
10. FSV Hollenbach (Absteiger)
11. 1. Göppinger SV (Absteiger)
12. SKV Rutesheim (Aufsteiger)
13. TSV Ehningen (Aufsteiger)
14. TSG Balingen II (Aufsteiger)
15. Türkspor Neu-Ulm (Aufsteiger)
16. FC Rottenburg (Sieger der Relegation)
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Aus der Verbandsliga absteigen werden: VfR Heilbronn, TSG Tübingen, FSV Waiblingen, FC Esslingen, SSV Ehingen-Süd, TSV Weilimdorf.
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Offen ist hingegen noch der Ausgang der Relegation zur Oberliga, weshalb der FC Holzhausen entweder Verbandsligist bleibt oder Oberligist wird.
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