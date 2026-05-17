Verbandsliga: 20-Jähriger ist Alemannias Matchwinner

„JP“ Houngbedji erzielte drei Treffer beim Waldalgesheimer4:1-Sieg in Kandel. Foto: Mario Luge

Kandel/Waldalgesheim. Eine klare Angelegenheit. Und der erste Dreierpack von einem 20-Jährigen, der damit zum Matchwinner avancierte. Die letzte Auswärtsreise in der Verbandsliga-Saison 2025/26 von Alemannia Waldalgesheim zum FC Bienwald Kandel am Samstag lohnte sich. 4:1 stand es bei Abpfiff von Schiedsrichter Nils Grauer (Worms) für die Grün-Weißen, und „JP“ Houngbedji hatte dafür gesorgt, dass der fünfte Auswärtssieg der Spielzeit auch gleichzeitig der höchste war. Zweimal vier Treffer nacheinander, nachdem da jüngste Heimspiel gegen Morlautern glatt 4:0 gewonnen wurde, auch das war in der laufenden Saison eine Premiere.

Die Voraussetzungen waren schwierig. Abwehrroutinier Justin Padberg musste wegen Rückenproblemen passen, Manel Goncalves fehlte krankheitsbedingt, David Shamshons Fernbleiben war abgesprochen. Nils Schwarz musste über die komplette Spielzeit ran, Philipp Gänz rückte von der Außenbahn in die Abwehr-Dreierkette. Auf der Bank nahmen lediglich Julian Schwarz und Rekonvaleszent Julian Schwarz Platz, kamen in der Endphase in die Partie. Trainer Elvir Melunovic war mit dem Auftritt absolut zufrieden. "Die Mannschaft hat alles so gemacht, wie wir es von ihr gefordert hatten, hat taktisch sehr gut agiert." Und sie sorgte mit ihrem Auftreten dafür, dass sich die Negativserie des FC verlängerte. Kandel, immerhin Zweiter der Hinrunde, hat nun zehn seiner letzten elf Begegnungen verloren!

Kandel gleicht mit der einzigen Chance aus

Mit der ersten richtigen Gelegenheit ging die Alemannia in Führung. Houngbedji nahm einen Ball geschickt an, hielt aus 20 Metern einfach einmal drauf und profitierte davon, dass sein Schuss noch abgefälscht wurde (16.). Kurz darauf hätte Tobias Lauterbach per Kopf nach einem Standard erhöhen können, fand aber in Torwart Marc Mängel seinen Meister. Dann die fußballerische Logik: Die einzige Gelegenheit der Hausherrn nutzte River-Che Domenico Ries nach einem Abwehrfehler zum Ausgleich (27.). "Da haben alle gesehen, wie gefährlich Kandel sein kann", so Melunovic. Der Ausgleich hatte allerdings nur eine Konsequenz: Die Alemannia agierte nun verstärkt Richtung Offensive, wurde dabei immer gefährlicher. Logische Folge war die erneute Führung. Joshua Iten sah, dass Mahdi Mehnatgir in die Tiefe startete, servierte den Ball maßgerecht. Allein, Mängel war erneut auf dem Posten und konnte abklatschen. – Genau vor die Füße von Houngbedji, der sich nicht lange bitten ließ (36.).

Vorbereitung auf das Saison-Finale beginnt

Mit dem 3:1 war die Moral der Pfälzer drei Minuten nach Wiederanpfiff endgültig gebrochen. Konstantin Ludwig reagierte bei einem Patzer in der FC-Abwehr am schnellsten. "Wir haben gut gepresst, gut verteidigt und waren nach vorne immer gefährlich", blickte Melunovic auf den zweiten Abschnitt. Endgültig den Deckel auf die Begegnung machte Houngbedji mit seinem insgesamt siebten Saisontreffer. Ben Grünewald hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt, „JP“ den Ball aus 16 Metern über Mängel geschlenzt (64.). Wichtig war dem Coach vor allem, "dass die Mannschaft ihren wahren Charakter gezeigt hat." Auch wenn es an sich unbedeutend ist. Melunovic will mit seinem Team in der Endabrechnung den vierten Platz erreichen und die drittbeste Abwehr der Liga stellen. "Ab Montag beginnt die Vorbereitung auf das Finale nächsten Sonntag gegen Jahn Zeiskam", kündigte er an.