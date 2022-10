Verbandsliga: 02er-Sieg mit Wermutstropfen Derrick Amoako muss in der Schlussphase mit Rot vom Platz

Nach der Pause musste sich Krapf, der prima hielt, beim Versuch von Lukas Müller mächtig strecken, ehe Orkun Zer in eine Kopfballrückgabe spritzte und clever vollendete. Doch der dicke Wermutstropfen kam kurz nach Spielschluss. Amoako soll von einem Gastgeber-Spieler getreten worden sein und soll daraufhin nachgetreten haben, so die Erkenntnis von 02-Sportchef Malte Christ, der die Szene, die für den Biebricher die Rote Karte nach sich zog, nicht aus nächster Nähe gesehen hatte. Ansonsten fand er: „Wir waren auf tiefem Rasen nicht richtig gut, aber sehr effektiv.“ Die 02er empfangen nun Kinzenbach (So., 15 Uhr), Moritz Christ ist nach Gelb-Rot-Sperre wieder dabei.

Biebrich 02: Krapf; Meurer, Schug, M. Walther, Dorul (68. Kunert), Jaatit, Ferguson (46. Aboubakari), Amoako, Atanlay (46. Pinger), Landu Mateus, O. Zer.