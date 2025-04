Verbandsgericht: von Forfaits und harten Strafen

AS Lëtzebuerg-Fëschmaart AS Luxemburg

Mit der AS Luxemburg hatte ebenfalls am vergangenen Wochenende ein weiterer Club aus Luxemburg-Stadt einen oder mehrere nicht zugelassene Spieler auf seinem Spielbericht beim Auswärtsspiel in Küntzig stehen. Auch hier ist der knappe 0:1-Erfolg futsch und die Etoile Sportive bekommt die 3 Punkte am grünen Tisch.

Junioren Klasse 3-2