Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz für Hans Hoffmann

Im Rahmen des diesjährigen Stadionfestes des FV Eppelborn wurde Hans Hoffmann für seine vorbildlichen, weit überdurchschnittlichen ehrenamtlichen Leistungen mit der Verbandsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) ausgezeichnet. Diese hohe Auszeichnung wird nur an Ehrenamtler verliehen, die sich in hervorgehobenen Funktionen um den Fußballsport besonders verdient gemacht haben.

Hans Hoffman erfüllte diese Kriterien in besonderem Maße. Ihm wurde bereits vor mehr als zehn Jahren für langjähriges Engagement die Verbandsehrennadel in Gold verliehen. Seither übte er weiterhin die Tätigkeiten beim Saarländischen Fußballverband als Klassenleiter und engagiertes Mitglied im Kreisvorstand Nordsaar aus. Beim FV Eppelborn war er lange Jahre im Vorstand tätig und hat bis heute die hervorgehobene Funktion des Ehrenvorstandsmitgliedes.