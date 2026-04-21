Verbands- und Regionalliga-Erfahrung: Burger BC holt ein neues Duo Landesklasse 1 +++ Der Spitzenreiter verstärkt sich in der neuen Saison mit Anton Fink und Felix Behling vom VfB Ottersleben von Kevin Gehring · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffen Gramm

Nach der Verpflichtung von Christian Beck hat der Burger BC die nächsten Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht. Mit Anton Fink und Felix Behling wechselt im Sommer ein hochkarätiges Duo vom Landesliga-Tabellenführer VfB Ottersleben zum Spitzenreiter der Landesklasse 1.

"Mit dieser Doppelverpflichtung gelingt dem BBC 08 ein wichtiger strategischer Schritt, um den Kader sowohl mit wertvoller Erfahrung als auch mit frischer Offensivkraft zu verstärken", heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Mit Behling gewinne der BBC "einen echten Routinier für die Defensive". Nach seiner fußballerischen Ausbildung beim 1. FC Magdeburg sammelte der heute 29-Jährige unter anderem Regionalliga-Erfahrung beim FSV Union Fürstenwalde und beim FC Oberlausitz Neugersdorf sowie Oberliga-Erfahrung beim 1. FC Lok Stendal und beim FSV Schöningen. Seit dem vergangenen Sommer läuft Behling für den VfB Ottersleben in der LOTTO-Landesliga Nord auf. "In Burg soll er als erfahrener Abwehrstratege die Defensive stabilisieren und als Führungsfigur vorangehen", heißt es in der Mitteilung. Zum Spielerprofil:

>> Felix Behling Als Pendant zum Defensivroutinier wechselt mit Anton Fink ein Offensivtalent - ebenfalls vom VfB Ottersleben - zum Burger BC. Der 21-jährige Top-Torjäger der Landesliga hatte erst am Wochenende seinen Abschied vom Tabellenführer der Nord-Staffel erklärt. Mit Fink wechsle "eines der vielversprechendsten Offensivtalente der Region zum BBC", schrieb der Club und verwies auf die beeindruckende Bilanz von 27 Treffern in 22 Partien. "Trotz seines jungen Alters hat sich Fink bereits als einer der gefährlichsten Stürmer der Liga etabliert und wird das Angriffsspiel des Burger BC in der kommenden Saison bereichern", hieß es weiter. Zum Spielerprofil: