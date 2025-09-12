Verbands- und Gruppenliga: Spitzenspiel und Kellerduell

Dillenburg. Unermüdlich schreiten die hessischen Fußballligen dem Herbst entgegen. Auch am kommenden Wochenende rollt in der Fußball-Verbandsliga Mitte sowie in der Gruppenliga Gießen/Marburg wieder der Ball. In der Mitte-Staffel erwartet den Rangdritten TSV Steinbach Haiger II auf eigenem Platz ein absolutes Spitzenspiel gegen den Zweitplatzierten TuS Hornau. Parallel bekommt es Aufsteiger SSC Burg zu Hause mit dem Drittletzten SF/BG Marburg zu tun. Eine Etage weiter unten hofft die SG Eschenburg bereits am Sonnabend auf einen erlösenden Befreiungsschlag nach langer Durststrecke und reist zum punktgleichen Schlusslicht FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod.