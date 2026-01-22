 2026-01-20T07:14:11.657Z

Relegation
Dem FV Biebrich II und der SG Nassau Diedenbergen gelang im Sommer via Relegation der Aufstieg in die Gruppenliga.Beide Teams profitierten vom parallelen Verbandsliga-Aufstieg des Gruppenliga-Vizemeisters VfR 07 Limburg. – Foto: Willi Roth - Archiv

Verbands- und Gruppenliga: Relegationstermine stehen fest

Termine für die entscheidenden Partien um Auf- und Abstieg sind bereits fixiert

Wiesbaden. Nach der Saison beginnt für einige Teams die ganz heiße Phase, denn dann sind die Spiele der Relegation, beziehungsweise der Auf- und Abstiegsrunden. Bereits frühzeitig stehen die Partien und Termine für die Relegationen zur Verbandsliga Mitte sowie zur Gruppenliga Wiesbaden fest.

In der Gruppenliga spielen die vier Vizemeister der Kreisoberligen Wiesbaden, Rheingau-Taunus, Main-Taunus und Limburg-Weilburg einen Aufsteiger aus. Dabei gibt es zunächst ein Halbfinale in Hin- und Rückspiel, ehe auf neutralem Platz (dieses Jahr in Kiedrich im Rheingau) das Entscheidungsspiel um den Aufstieg stattfindet. In den vergangenen beiden Jahren wurde dieses Spiel kurzfristig abgesagt, da sich jeweils der Wiesbadener Gruppenligist in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga durchgesetzt und damit einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in der Gruppenliga freigemacht hatte.

Dadurch konnten folglich zwei Vizemeister in die Gruppenliga aufsteigen, das Finalspiel auf neutralem Platz entfiel somit. Profiteure waren im vergangenen Jahr der FV Biebrich II sowie die SG Nassau Diedenbergen, die beide aufstiegen, weil parallel der Gruppenliga-Vize VfR 07 Limburg in die Verbandsliga aufgestiegen war.. In diesem Jahr wird es diese Konstellation mit einem abgesagten Endspiel allerdings nicht geben, denn erst einen Tag nach dem Endspiel um den Gruppenliga-Aufstieg wird feststehen, ob es der Gruppenliga-Vizemeister via Relegation in die Verbandsliga schafft. Somit gilt für das unterlegene Team im Finale von Kiedrich, am nächsten Tag beim Verbandsliga-Aufstiegsfinale mitzufiebern und dem Gruppenliga-Vizemeister die Daumen zu drücken.

Hier die Ansetzungen für dieses Jahr:

Hinspiele 03.06. (19.30 Uhr)

  • Vizemeister KOL WI - Vizemeister KOL MTK
  • Vizemeister KOL RTK - Vizemeister KOL LM/W

Rückspiele 06.06. (15 Uhr)

  • Vizemeister KOL MTK- Vizemeister KOL WI
  • Vizemeister KOL LM/W - Vizemeister KOL RTK

Endspiel in Kiedrich 09.06. (19.30 Uhr)

  • Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2

In der Verbandsliga messen sich ein Team aus der Verbandsliga, der Dritte der Gruppenliga Gießen/Marburg sowie der Vizemeister der Gruppenliga Wiesbaden. Damit in der Dreierrunde es in jedem Spiel um etwas geht, könnte nach, abhängig vom Ausgang der ersten Partie, die Partien 2 und 3 noch getauscht werden

Hier die Ansetzungen für dieses Jahr

  • Do 04.06.2026 15:00 Uhr 2. Wiesbaden – 3. Gießen/Marburg
  • So 07.06.2026 19:30 Uhr 3. Gießen/Marburg – VL Mitte*
  • Mi 10.06.2026 19:00 Uhr VL Mitte – 2. Wiesbaden*

*Partien können getauscht werden.

