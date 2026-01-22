Verbands- und Gruppenliga: Relegationstermine stehen fest

Wiesbaden. Nach der Saison beginnt für einige Teams die ganz heiße Phase, denn dann sind die Spiele der Relegation, beziehungsweise der Auf- und Abstiegsrunden. Bereits frühzeitig stehen die Partien und Termine für die Relegationen zur Verbandsliga Mitte sowie zur Gruppenliga Wiesbaden fest.

In der Gruppenliga spielen die vier Vizemeister der Kreisoberligen Wiesbaden, Rheingau-Taunus, Main-Taunus und Limburg-Weilburg einen Aufsteiger aus. Dabei gibt es zunächst ein Halbfinale in Hin- und Rückspiel, ehe auf neutralem Platz (dieses Jahr in Kiedrich im Rheingau) das Entscheidungsspiel um den Aufstieg stattfindet. In den vergangenen beiden Jahren wurde dieses Spiel kurzfristig abgesagt, da sich jeweils der Wiesbadener Gruppenligist in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga durchgesetzt und damit einen zusätzlichen Aufstiegsplatz in der Gruppenliga freigemacht hatte.

Dadurch konnten folglich zwei Vizemeister in die Gruppenliga aufsteigen, das Finalspiel auf neutralem Platz entfiel somit. Profiteure waren im vergangenen Jahr der FV Biebrich II sowie die SG Nassau Diedenbergen, die beide aufstiegen, weil parallel der Gruppenliga-Vize VfR 07 Limburg in die Verbandsliga aufgestiegen war.. In diesem Jahr wird es diese Konstellation mit einem abgesagten Endspiel allerdings nicht geben, denn erst einen Tag nach dem Endspiel um den Gruppenliga-Aufstieg wird feststehen, ob es der Gruppenliga-Vizemeister via Relegation in die Verbandsliga schafft. Somit gilt für das unterlegene Team im Finale von Kiedrich, am nächsten Tag beim Verbandsliga-Aufstiegsfinale mitzufiebern und dem Gruppenliga-Vizemeister die Daumen zu drücken.