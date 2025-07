Verbands-, Ober- und Regionalliga-Erfahrung für den Ummendorfer SV

Mit Emirhan Ulubay sicherte sich der USV die Dienste eines neuen Torhüters. In der abgelaufenen Saison stand der Keeper 26 Mal zwischen den Pfosten des SV Dessau 05. Zuvor war der 24-Jährige bereits Stammkeeper in der Verbandsliga beim SV Fortuna Magdeburg. "Der Kontakt zu ihm kam über Marvin Windelband zustande", erzählt USV-Coach Chris Sacher und unterstreicht die Qualität des neuen Schlussmannes: "Nicht umsonst hat er schon so viele Verbandsliga-Spiele absolviert." 144 Einsätze in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse stehen bereits in seiner Vita. Zum Spielerprofil:

