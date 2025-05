Verbands-, Ober-, Regionalliga-Erfahrung: Burger BC startet Offensive

An der Spitze der Landesklasse 2 ist es am Wochenende wieder ganz eng geworden. Weil sich Tabellenführer Burger BC im Derby gegen die TSG Grün-Weiß Möser mit einem 2:2 getrennt hat und Verfolger SV Irxleben mit 3:0 beim BSV 79 gewann , trennt beide Teams nur noch ein Punkt. Beim aktuellen Erstplatzierten allerdings laufen die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren - und lassen darauf deuten, dass der BBC einiges vor hat.

Mit Justin Koderisch begrüßte der Landesklasse-Vertreter sogar einen Neuzugang, der sofort im Endspurt eingreifen kann. Der 22-jährige Mittelfeldspieler durchlief die Nachwuchsschule des 1. FC Magdeburg, lief für den FSV Barleben bereits in der Verbandsliga auf und war zuletzt vereinslos. Im Heimspiel gegen Möser feierte Koderisch am Sonnabend nach Einwechslung bereits sein Debüt. Zum Spielerprofil:

Noch klangvoller sind die ersten beiden Neuzugänge zur neuen Saison. Mit Denis Neumann und Marc-André Jürgen begrüßt der BBC Oberliga- und Regionalliga-Erfahrung in seinen Reihen. Neumann kämpft aktuell noch mit dem SV Westerhausen um den Klassenerhalt in der Verbandsliga. Für die Wolfsberg-Elf ging der 34-jährige Stürmer ebenso wie zuvor bereits für den 1. FC Lok Stendal sowie für den FSV Barleben in der Oberliga erfolgreich auf Torejagd. Neumann bringe "Torgefahr, Durchsetzungsvermögen und ein feines Gespür für den richtigen Moment mit", heißt es in der Vorstellung des Landesklassisten. Zum Spielerprofil:

Derweil hat Marc-André Jürgen gerade erst den Regionalliga-Aufstieg gefeiert. Mit der U23 des 1. FC Magdeburg gelang dem 25-Jährigen die Meisterschaft in der Oberliga Süd. Allerdings konnte der Außenverteidiger - vor allem auch aufgrund der Altersregelung - weniger Anteil dazu leisten als in den Vorjahren, in denen er sogar Kapitän der FCM-Reserve war. Für Fortuna Düsseldorf II spielte Jürgen sogar in der Regionalliga West. Er bringe "Tempo, Technik und Spielfreude mit auf den Platz", heißt es in der Vorstellung. Zum Spielerprofil:

>> Marc-André Jürgen

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!