Verband zieht Sulzemoos drei Punkte ab Fußball Kreisliga München 1

Dachau/Sulzemoos – Im Kampf um die Spitzenplätze in der Kreisliga München 1 musste der SV Sulzemoos einen Rückschlag hinnehmen – am Grünen Tisch. Weil Sulzemoos am 24. September gegen den SV Günding (4:1) regelwidrig einen Jugendspieler einsetzte (wir berichteten), wird das Spiel nachträglich mit 2:0 für Günding gewertet. Sulzemoos bleibt deshalb bei 18 Punkten, auch nach dem Sieg in Weichs. An der Spitze stehen der TSV Eintracht Karlsfeld II und Aufsteiger Dachau 1865 II mit jeweils 21 Punkten.

VfR Garching II – TSV Eintracht Karlsfeld II 0:4 (0:1): Im Duell der zweiten Mannschaften brachte Peter Wuthe die Gäste früh in Führung (15.). Die Eintracht-Reserve kontrollierte in der Folge die Partie, verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. So blieb das Duell bis zur Halbzeit eng. Kurz nach dem Seitenwechsel machte Furkan Ocaktan den Robben. Im Stil des ehemaligen Stars des FC Bayern zirkelte der den Ball nach einem Haken ins Tor. Das 2:0 verschaffte den dem Tabellenführer etwas Luft.

Die Garchinger gaben sich aber noch nicht auf, doch Debütant Dario Schmucker im Eintracht-Tor ließ nichts anbrennen. Der 19-jährige Torhüter bestätigte die Leistung aus dem Training. „Er war zu gut, um ihn nicht spielen zu lassen“, sagte Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser über den neuen Keeper. Schmucker studiert seit Kurzem in München und ist der Schwager von Pascal Sattelberger aus der Ersten, über den der Kontakt zustande kam. Beutlhauser freut’s: „Das war ein starkes Debüt.“ Karlsfeld kam ohne Gegentor durch die Phase. Danach machte Florian Schrattenecker mit einem Doppelpack zum 4:0 alles klar (75., 81.). stm

TSV 1865 Dachau II – FC Alte Haide 1:0 (0:0): Das war ein schweres Stück Arbeit für den TSV Dachau 1865 II. Die Gäste zeigten sich robust, vor allem in den in den Zweikämpfen, hatten in der ersten Halbzeit auch zwei gute Torchancen. Aber auch Dachau vergab einige gute Möglichkeiten. Der Siegtreffer fiel in der 51. Minute durch Jan Lipovsek. Danach vergaben die Dachauer noch einige Torchancen, das Ergebnis hätte höher ausfallen können. Gegen Ende verteidigte der Aufsteiger aus Dachau mit Geschick und Können den knappen Vorsprung und feierte den sechsten Saisonsieg. Spielertrainer Christian Doll war stolz auf seine Mannschaft, jeder sei für jeden gerannt, jeder habe für jeden und gekämpft. ro

SC Inhauser Moos – SV Günding 3:4 (2:2): Beide Teams boten den 70 Zuschauern ei abwechslungsreiches Spiel mit vielen harten Zweikämpfen. Schiedsrichter Semih Mus sparte allerdings mit den Karten. Bei herrlichem Sonnschein waren zudem vor der Pause schon vier sehenswerte Volltreffer zu bewundern. Der SC Inhauser Moos verspielten am Ende eine dreimalige Führung. „Bei uns fehlen seit drei Wochen zehn Spieler, dazu kommt noch das fehlende Selbstvertrauen“, sagte SCI-Abteilungsleiter Werner Schmid. „So kommt es dann, dass wir das Spiel noch verlieren, obwohl wir nach dem 3:2 zweimal die Chance auf das 4:2 haben. Man habe eine gute Gündinger Mannschaft zum Sieg eingeladen. SVG-Trainer Markus Remlein war zufrieden: „Wir haben das Spiel immer im Griff gehabt, uns durch Eigenfehler aber das Leben selbst schwer gemacht.“ Die Treffer für den SCI erzielten Gezim Pongja (8./52.) und Georg Mederl (31.). Für den SVG trafen Benedikt Kronschnabl (28.), Luis Heitmeier (43.) und Oldie Bernhard Ahammer (82.). Den vierten Treffer steuerte Inhauser Moos mit einem Eigentor durch Johannes Hofmann in der 78. Minute bei. ro