Verband zeichnet die fairsten Fußballer aus Der Fußball-Verband Niederrhein (FVN) hat die Gewinner des Fair-Play-Pokals der Saison 2024/2025 geehrt. von Georg Amend · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Marco Schobhofen ist Trainer einer der fairsten Mannschaften am Niederrhein – Foto: @leoniepaul.photography

Dabei gingen Schecks in Höhe von insgesamt mehr als 7000 Euro an die drei Gesamtsieger sowie die Staffel-Gewinner. Ganz oben auf dem „Siegertreppchen“ waren in der abgelaufenen Saison gleich zwei Mannschaften zu finden: Der SC Reusrath und die SVG Neuss-Weißenberg durften sich gemeinsam über den Gesamtsieg freuen. Die beiden Bezirksligisten verbuchten in der abgelaufenen Saison verbandsübergreifend die wenigsten Maluspunkte und teilen sich mit je einem Quotienten von 0,25 den ersten Rang. Aber auch Oberligist SC St. Tönis und Bezirksligist ASV Mettmann kamen in der Wertung sehr gut weg.

Gleich zwei Erstplatzierte Aufgrund der Punktgleichheit an der Spitze der Gesamtwertung wurden diesmal die Preisgelder aufgeteilt. Statt wie sonst 2200 Euro (1. Platz) und 1700 Euro (2. Platz) freuten sich in der Sportschule Wedau in Duisburg unter großem Applaus die „geteilten Erstplatzierten“ Reusrath (Bezirksliga-Gruppe 1) und Neuss-Weißenberg (Gruppe 3) über Schecks in Höhe von je 1950 Euro. Auch Rang drei ging in der Saison 2024/25 an einen Bezirksligisten: Der SV Hönnepel-Niedermörmter aus der Gruppe 4 wies einen Quotienten von 0,31 auf und erhielt eine Prämie in Höhe von 1100 Euro. Neben den Plätzen eins bis drei in der Gesamtwertung gingen Schecks von je 350 Euro auch an die jeweiligen Gruppensieger, die allesamt in Duisburg vertreten waren. So hatte in der Oberliga der SC St. Tönis mit 0,56 den besten Wert, in der Bezirksliga-Gruppe 2 war es der ASV Mettmann mit 0,63.