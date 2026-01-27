Verband zeichnet die fairsten Fußballer aus

Dabei gingen Schecks in Höhe von insgesamt mehr als 7000 Euro an die drei Gesamtsieger sowie die Staffel-Gewinner. Ganz oben auf dem „Siegertreppchen“ waren in der abgelaufenen Saison gleich zwei Mannschaften zu finden: Der SC Reusrath und die SVG Neuss-Weißenberg durften sich gemeinsam über den Gesamtsieg freuen. Die beiden Bezirksligisten verbuchten in der abgelaufenen Saison verbandsübergreifend die wenigsten Maluspunkte und teilen sich mit je einem Quotienten von 0,25 den ersten Rang. Aber auch Oberligist SC St. Tönis und Bezirksligist ASV Mettmann kamen in der Wertung sehr gut weg.
Aufgrund der Punktgleichheit an der Spitze der Gesamtwertung wurden diesmal die Preisgelder aufgeteilt. Statt wie sonst 2200 Euro (1. Platz) und 1700 Euro (2. Platz) freuten sich in der Sportschule Wedau in Duisburg unter großem Applaus die „geteilten Erstplatzierten“ Reusrath (Bezirksliga-Gruppe 1) und Neuss-Weißenberg (Gruppe 3) über Schecks in Höhe von je 1950 Euro. Auch Rang drei ging in der Saison 2024/25 an einen Bezirksligisten: Der SV Hönnepel-Niedermörmter aus der Gruppe 4 wies einen Quotienten von 0,31 auf und erhielt eine Prämie in Höhe von 1100 Euro.
Neben den Plätzen eins bis drei in der Gesamtwertung gingen Schecks von je 350 Euro auch an die jeweiligen Gruppensieger, die allesamt in Duisburg vertreten waren. So hatte in der Oberliga der SC St. Tönis mit 0,56 den besten Wert, in der Bezirksliga-Gruppe 2 war es der ASV Mettmann mit 0,63.
Zur Ermittlung der fairsten Teams im Fair-Play-Pokal werden seit dem Jahr 2001 alle Meisterschaftsspiele einer Saison in den Verbandsspielklassen auf Grundlage der Spielberichtsbögen, eventueller Sonderberichte sowie von Entscheidungen der Rechtsorgane einer Fair-Play-Bewertung unterzogen.
Für den FVN begleiteten Präsident Peter Frymuth, Thomas Klingen aus dem Verbandsfußballausschuss sowie Präsidiumsmitglied Peter Koch die Ehrungsveranstaltung. Zunächst wurden in der Sportschule Wedau in feierlichem Rahmen die Schecks überreicht, anschließend ging es ins Stadion zum Drittliga-Spiel des MSV Duisburg gegen den SSV Jahn Regensburg (2:0). „Alle ausgezeichneten Vereine haben bewiesen, dass sich Fair Play lohnt“, sagte Klingen. „Einige Mannschaften standen dabei sogar noch unter ganz besonderem Druck, schließlich ging es in einigen Fällen um Auf- und Abstieg. Und dennoch haben sie es geschafft, gleichzeitig stets fair zu bleiben. Das verdient besonderes Lob.“
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: