Verband will umstrittenen Paragrafen 34 für zweite Mannschaften lockern

Trafen Entscheidungen für die anstehende Saison: (v.l.) Heinz Eckl (Kreisspielleiter), Hans Mayer (Bezirksspielleiter), Andreas Mayländer (designierter Verbandsspielleiter), Erhard Mach (Spielleiter Mitte) und Anton Lechermann (Spielleiter Ost). – Foto: Roland Halmel

Die Arbeitsgruppe Fußball im Kreis Zugspitze beschließt wichtige Änderungen. Der kritisierte Paragraf 34 soll entschärft werden.

Zu einer festen Einrichtung ist die Arbeitsgruppe (AG) Fußball im Kreis Zugspitze geworden. Gut ein Dutzend Vereinsvertreter traf sich im Sportheim des SV Polling mit den Verbandsfunktionären, um sich über aktuelle Themen auszutauschen und konkrete Entscheidungen zu fällen.

Auf der Tagesordnung stand unter anderem der Rahmenterminkalender. „Wir hängen da an der Bezirksliga dran“, bekannte Kreisspielleiter Heinz Eckl, der in der nächsten Spielzeit mit einer nach Mannschaften größeren Kreisliga rechnet. Aktuell gibt es 28 Kreisligisten in zwei Gruppen. Angesichts zahlreicher abstiegsbedrohter Teams in der Bezirksliga dürfte sich die Anzahl auf über 30 erhöhen. „Dann bekommen wir eine 16er-Kreisliga“, erklärte Eckl. Die benötigt vier Spieltage mehr, war dem Gremium klar. Dennoch fand ein Saisonstart bereits Anfang August wenig Freunde. Letztlich einigte sich die Runde auf einen Start Mitte August, was aber zu drei Wochenspieltagen führen wird.

Nicht gut kam bei der AG der reguläre Spieltag im Vorjahr an Allerheiligen an. Nach kurzer Diskussion einigte sich das Gremium darauf, an diesem Feiertag nicht zu spielen, sondern den Samstag davor als Spieltag zu nehmen. Am Osterwochenende bleibt der Montag der Hauptspieltag. Schnell einig wurde sich die Runde bei dem Start in die kommende Pokalsaison: Sie beginnt am 15. Juli.

Das „Neun-gegen-Neun-Modell“, das sogenannte „Norweger-Modell“, wird bereits in der C-Klasse angewandt. Eine Ausweitung auf die B-Klasse lehnte das Gremium jedoch ab. „Ich bin kein großer Freund davon, aber anhand der Zahlen, was Spielansagen und Mannschaftsrückzüge angeht, sieht man, dass es etwas bringt“, meinte Eckl.

Das Finale der Hallenrunde soll zukünftig nicht mehr fix in Manching gespielt werden, sondern wandert in jedem Jahr von Kreis zu Kreis.

Auch auf Verbandsebene gab es einige Änderungen. Im Mittelpunkt stand dabei der Paragraf 34, der den Einsatz von Spielern aus der ersten in der zweiten Mannschaft regelt. Die bisher sehr strikte Linie, durch die vor allem die kleineren Vereine zu kämpfen hatten, soll aufgeweicht werden. „Ziel ist es, zwei Mannschaften bei den Vereinen zu halten“, stellte Andreas Mayländer, der designierte Verbandsspielleiter, klar.

Zukünftig dürfen Spieler beim Einsatz in einer höheren Mannschaft im nächsten Meisterschaftsspiel des unterklassigen Teams nicht mitwirken (ein Spiel Sperre, statt bisher 15 Tage). Dazu gibt es Ausnahmeregelungen für U23-Spieler und Akteure, die nur in der zweiten Halbzeit der höherklassigen Mannschaft zum Einsatz kamen. Im Optimalfall können so bis zu sechs Spieler aus dem ersten Team im zweiten zum Einsatz kommen. „Das ist ein guter Kompromiss, der für die kommende Saison gelten soll, der aber noch vom Verbandstag im Mai abgesegnet werden muss.“