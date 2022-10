Verband verzichtet auf Hallenrunde In diesem Winter wird es von offizieller Seite aus keine Turniere oder andere Wettbewerbe geben +++ Vereine können in Eigeninitiative Turniere ausrichten

REGION. In den kommenden Wintermonaten wird es keine Hallenfußballturniere über Verbandsebene geben. Diese Regelung gilt in der Spielzeit 2022/23 für Aktive, Frauen und Jugend. Das haben Verbandsspielausschuss und das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) in ihren Tagungen vorige Woche beschlossen.