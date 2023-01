Verband und Kreise stärken Ausbildung Neue Angebote, um Übungsleiter zu gewinnen +++ Stufensystem startet mit „Kindertrainer-Zertifikat“

Darmstadt. Seit Jahren bemüht sich der Hessische Fußball-Verband (HFV), Bildungsangebote insbesondere für Trainerinnen und Trainer in den Kreisen zu etablieren. Das setzt ein Engagement der in den Fußballausschüssen verorteten „Koordinatoren für Qualifikation“ voraus. Im Kreis Darmstadt hat Heinz-Werner Krautwurst, der diese Funktion seit fast zehn Jahren ausübt, in dieser Zeit eine Fülle von Lehrgängen durchgeführt, die in ihrer Gesamtheit großen Anklang gefunden haben.

Veränderte Rahmenbedingungen in der Vereinslandschaft erfordern neue Antworten. Demografischer Wandel, Neuorientierung des Ehrenamtes und das veränderte Freizeitverhalten sind wesentliche Parameter, auf die auch der Fußballsport reagieren muss und die die Fortbildung beeinflussen. Dabei stellen die Verantwortlichen in Verein und Verband immer wieder fest, dass sich Eltern von Fußball spielenden Kindern oftmals durchaus für das Vereinsleben interessieren. Der Schritt zu einer dauerhaften, kontinuierlichen Mitarbeit der Eltern erscheint aber wenig attraktiv, weil zu sehr bindend. Kurzes, auf ein konkretes Projekt ausgerichtetes Engagement ist da eine Alternative. Für Vereine durchaus ein (lösbares) Problem. Alle sich hieraus ergebenden Veränderungen müssen daher an die Angebote angepasst werden, die Verband und Kreise den Vereinen offerieren. Im Bereich der Qualifizierung, also zum Beispiel bei der Trainerausbildung, wird dies besonders deutlich. Kaum mehr ein Verein kann mittlerweile auf lizenzierte Trainer verzichten, da die Ansprüche der Nachwuchs-Kicker und ihrer Eltern hinsichtlich eines attraktiven Trainings enorm gestiegen sind.

Höhere Angebotsfrequenz soll für erleichterten Ablauf sorgen

Neue ehrenamtliche Kräfte, insbesondere Übungsleiter im Schüler- und Jugendbereich, zu gewinnen, ist daher eine Kernaufgabe. Diese Trainer fit zu machen, übernimmt auch der Fußballkreis Darmstadt mit seinen Qualifizierungsangeboten. Damit verbunden ist allerdings ein hoher zeitlicher Aufwand, der einer Jugendtrainer-Lizenz zugrunde liegt. Das im Ehrenamt zu bewerkstelligen, ist für die Kandidatinnen und Kandidaten nicht so einfach. Deshalb will insbesondere der Kreis Darmstadt mit einer höheren Frequenz von Angeboten in 2023 für eine weitere Flexibilisierung sorgen, sodass die in Modulen angebotene Trainerausbildung zu verschiedenen Zeitpunkten wahrgenommen werden kann und nicht nur en bloc.

Neue Angebote in Sachen Ausbildung

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat zudem umfangreiche Änderungen in der Ausbildung von Trainern und Vereinsmanagern beschlossen, die Anfang des Jahres in Kraft treten. Auf der Ebene der Landesverbände ist ein neu geschaffenes „Kindertrainer-Zertifikat“ die erste Qualifikationsstufe. Darauf baut der „DFB-Junior-Coach“ auf. Es folgen der „DFB-Basis-Coach“, die C- und die B-Lizenz. Vorstufe zur C- oder B-Lizenz ist etwa das Kindertrainer-Zertifikat. Auf dieser Ebene werden in 20 Lerneinheiten die Basics für den erfolgreichen Umgang mit Kindern in Training und Spiel gelegt. Zuvor konnte man ausschließlich die C-Lizenz erwerben, was mit dem Aufwand von 100 Lerneinheiten und Gebühren im dreistelligen Bereich verbunden war.