Verband pro Ligen-Reform für Hamburg: Vier neue Spielklassen kommen

Der HFV hat die Ligenreform beschlossen. – Foto: IMAGO IMAGES

Der Hamburger Amateurfußball steht vor einer der größten strukturellen Veränderungen der vergangenen Jahre. Der Hamburger Fußball-Verband hat den nächsten Schritt in Richtung Spielklassenreform gemacht. Das Präsidium hat den Plan für die Umsetzung beschlossen, die endgültige Entscheidung soll nun aber der Verbandstag treffen. Dieser wird dafür eigens vorgezogen und findet am 22. April 2027 in der Handelskammer Hamburg statt.

Nach dem vorliegenden Modell bleibt die Oberliga Hamburg die höchste Spielklasse im Hamburger Herrenfußball. Sie soll weiterhin mit 18 Teams ausgespielt werden. Darunter würde eine neue Verbandsliga mit 16 Mannschaften eingeführt.

Kern des Vorschlags: Die bisherigen fünf Spielklassen-Ebenen im Herrenbereich sollen zur Saison 2027/28 auf neun Ebenen erweitert werden. Gleichzeitig soll die Anzahl der Staffeln innerhalb einzelner Ligen reduziert werden. Ziel ist es, die Leistungsdichte zu erhöhen und den Spielbetrieb attraktiver zu gestalten.

Damit würde sich die Struktur deutlich verändern. Statt weniger Ebenen mit mehreren Staffeln entstünde ein tieferes Ligensystem mit klareren Abstufungen zwischen den Spielklassen.

Auf der nächsten Ebene folgen zwei Landesligen mit jeweils 16 Teams. Danach kämen vier Bezirksoberligen, vier Bezirksligen, vier Kreisoberligen, vier Kreisligen, vier Kreisklassen A und vier Kreisklassen B. Auch diese Staffeln sollen grundsätzlich mit 16 Teams spielen, nur die Kreisklasse B ist im Vorschlag zunächst mit zwölf Mannschaften vorgesehen. Sollten mehr als 434 Teams melden, sollen zusätzliche Staffeln in der Kreisklasse B ergänzt werden.

Vereine wurden in Konferenzen eingebunden

Die Reform kommt nicht aus dem Nichts. Im vergangenen Herbst und Winter hatte sich der Spielausschuss auf verschiedenen Fußballkonferenzen mit Vereinsvertretenden über eine mögliche Veränderung der Spielklassen ausgetauscht. Nach Angaben des HFV unterstützt die Mehrheit der Vereine die Idee, die bisherigen fünf Ebenen auf neun Ebenen zu erweitern.

Auf dieser Grundlage beschloss der Spielausschuss, die Reform zur Saison 2027/28 umsetzen zu wollen. Da ein solcher Umbau aber weitreichende Auswirkungen auf den Spielbetrieb hat und auch Bereiche wie Schiedsrichterwesen und Finanzen betrifft, befasste sich das HFV-Präsidium intensiv mit dem Vorhaben - inhaltlich und rechtlich.

Das Ergebnis: Die Reform soll nicht einfach durchgewunken werden, sondern durch den Verbandstag legitimiert werden.

Verbandstag wird vorgezogen

Normalerweise findet der Verbandstag traditionell im Juni statt. Für diese Reform wäre das jedoch zu spät, weil der Meldeschluss für die Saison 2027/28 bereits am 1. Juni 2027 liegt. Deshalb wird der Verbandstag vorgezogen. Die Vereine sollen dadurch rechtzeitig Planungssicherheit erhalten.

HFV-Präsident Christian Okun erklärt: „Wir haben viele Gespräche mit den Vereinen geführt. Eine endgültige Legitimation kann aber nur durch den Verbandstag erfolgen. Deshalb ziehen wir diesen Termin vor, um den Vereinen frühzeitig Klarheit für ihre Planungen zu geben.“

Damit steht fest: Die Richtung ist vom Verband vorgegeben, entschieden ist sie aber noch nicht endgültig. Die Vereine werden über den Verbandstag das letzte Wort haben.

Qualifikation wird noch festgelegt

Für die kommende Saison 2026/27 wird die geplante Reform bereits eine große Rolle spielen. Der Spielausschuss will rechtzeitig zwei wichtige Regelungen festlegen. Zum einen soll eine Qualifikationsregelung veröffentlicht werden, die klärt, welche Platzierungen für die neuen Spielklassen ab 2027/28 relevant sind. Zum anderen soll es eine Auf- und Abstiegsregelung geben, die gilt, falls die Reform auf dem Verbandstag nicht beschlossen wird.

Beide Regelungen sollen im Laufe des Sommers veröffentlicht werden. Für die Vereine ist das entscheidend, weil die Saison 2026/27 dadurch eine besondere Bedeutung bekommen dürfte. Je nachdem, wie die Qualifikation ausgestaltet wird, könnten Platzierungen im Tabellenmittelfeld oder im oberen Drittel deutlich wichtiger werden als in normalen Jahren.

Ziel: Mehr Attraktivität und höhere Leistungsdichte

Der HFV verbindet mit der Reform vor allem sportliche Ziele. Andreas Hammer, Vorsitzender des Spielausschusses, sagt: „Die Spielklassenreform ist ein wichtiger Schritt, um den Hamburger Amateurfußball der Herren attraktiver zu gestalten und die Leistungsdichte in den Spielklassen zu erhöhen.“

Die Rückmeldungen aus den Konferenzen hätten gezeigt, dass dieser Weg den Wünschen vieler Vereine entspreche. Genau diese Leistungsdichte ist ein zentraler Punkt. Durch mehr Ebenen und weniger Staffeln pro Liga sollen die Unterschiede innerhalb einzelner Spielklassen kleiner werden. Vereine würden häufiger gegen Mannschaften spielen, die sportlich näher beieinander liegen.

Das könnte den Wettbewerb enger machen, Auf- und Abstiege klarer strukturieren und die Tabellen insgesamt ausgeglichener gestalten.

Große Veränderung mit vielen offenen Details

Noch bleiben allerdings wichtige Fragen offen. Wie genau die Qualifikation für die neuen Ligen aussehen wird, welche Platzierungen in der Saison 2026/27 für welche Spielklasse reichen und wie stark sich Auf- und Abstiegsregelungen verändern, steht noch nicht fest. Auch die endgültigen Bezeichnungen der neuen Spielklassen können sich nach HFV-Angaben noch ändern.

Klar ist aber schon jetzt: Wenn der Verbandstag zustimmt, wird der Hamburger Herrenfußball ab 2027/28 deutlich anders aussehen. Die Einführung von Verbandsliga, Bezirksoberliga und Kreisoberliga würde den Spielbetrieb neu ordnen und für viele Vereine eine komplette Neubewertung der sportlichen Ziele bedeuten.

Aus fünf Ebenen sollen neun werden. Damit stünde Hamburg vor einer Reform, die fast jeden Klub im Herrenbereich betreffen würde - von der Oberliga bis zur Kreisklasse.

So sieht die Ligen-Reform in Hamburg aus

Oberliga Hamburg: 1 Staffel, 18 Teams

Verbandsliga: 1 Staffel, 16 Teams

Landesliga: 2 Staffeln, je 16 Teams

Bezirksoberliga: 4 Staffeln, je 16 Teams

Bezirksliga: 4 Staffeln, je 16 Teams

Kreisoberliga: 4 Staffeln, je 16 Teams

Kreisliga: 4 Staffeln, je 16 Teams

Kreisklasse A: 4 Staffeln, je 16 Teams

Kreisklasse B: 4 Staffeln, je 12 Teams

=> Die Ligenanmen können sich noch verändern

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