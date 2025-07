"Verband macht alles schwieriger": Ayhan Kirlangic im FuPa-Check

Wie lauten Eure Ziele für die neue Saison?

Kirlangic: Ja klar, ich bin Ayhan Kirlangic, ich will Erfolg haben mit der Mannschaft, will das wir uns weiter entwickeln. Und wir möchten diese Saison oben mitspielen! Ich habe die Mannschaft kennengelernt ,es steckt sehr großes Potential in den Spielern. Qualität ist auch vorhanden. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir eine sehr gute Saison spielen werden.

An welcher Baustelle müsst ihr konkret arbeiten?

Kirlangic: Wir müssen erstmal die Ordnung und unser Spielsystem hinbekommen, egal wer spielt, muss genau wissen, welche Aufgaben er hat. Es ist wichtig, dass wir nicht in Leistung abfallen, wenn Spieler verletzt oder krank verhindert sind. Was dazu gehört, ist Disziplin und konzentriertes Training, was unsere dauerhafte Aufgabe ist.