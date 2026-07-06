Verband gibt vorübergehender Spielplan bekannt

Der Verband hat heute den kompletten Spielplan der Oberliga Baden-Württemberg veröffentlicht. Damit stehen die ersten Gegner unseres SVO für die neue Saison fest.

⚽️ Der vorübergehende Spielplan ist da! ⚽️

🔥 Die ersten drei Spieltage im Überblick:

🚌 2. Spieltag – Auswärtsspiel

🆚 1. FC Mühlhausen

🏠 3. Spieltag – Heimspiel

🆚 FC Teningen

ℹ️ Wichtiger Hinweis:

Der aktuell veröffentlichte Spielplan ist vorläufig. Die genauen Anstoßzeiten sowie mögliche Terminierungen können sich noch ändern und sind derzeit noch nicht offiziell bestätigt.

Wir freuen uns auf einen spannenden Saisonstart und auf eure Unterstützung – egal ob zuhause oder auswärts! 💙🤍

📅 Merkt euch die Termine vor und seid dabei, wenn unser SVO in die neue Oberliga-Saison startet.

Kämpferherz am Ball ⚽️💙🤍