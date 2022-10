"Verbale Entgleisungen eines Zuschauers": Klares Zeichen für Toleranz Harzoberliga +++ Nach dem Abbruch des Heimspiels gegen Germania Wernigerode II setzt der Hessener SV ein Statement

Zum dritten Mal binnen weniger Wochen ist es in Sachsen-Anhalt auf dem Fußballplatz zu verbalen Entgleisungen gekommen, die einen Spielabbruch zur Folge hatten. Am Sonnabend verließ die Zweitvertretung von Germania Wernigerode in der Harzoberliga-Partie beim Hessener SV aus diesem Grund vorzeitig den Platz. Die Gastgeber setzten im Nachgang ein klares Zeichen.