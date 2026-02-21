Verantwortung von Trainern, Verein und Eltern im Jugendfußball von Moritz Engelbrecht · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser

Der Jugendfußball ist ein wichtiger Teil in der sportlichen und persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Das Wort Verantwortung, welches oft mit dem Jugendfußball in Verbindung gebracht wird, spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung und Betreuung der Nachwuchskicker. Im Jugendbereich beim TSV Gernlinden wird neben der sportlichen und individuellen Ausbildung auch ein großer Wert auf die persönliche Entwicklung der Spieler gelegt. Wir versuchen unseren Spielern Werte wie Verantwortung, Zusammenhalt, Respekt, Fairness und Freundschaft vorzuleben. Für uns sind die Spieler der Kompass des Trainers. Daher ist es uns wichtig den Spielern eine Richtung vorzugeben in der sich entwickeln können, sagt Florian Bielski Trainer der C1 beim TSV Gernlinden.

Ein Trainer trägt Verantwortung dafür ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Spieler sicher fühlen, Fehler machen dürfen und Freude am Fußballspielen entwickeln. Gerade im Jugendbereich ist die Rolle des Trainers nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch die eines Vorbilds. Das Verhalten, die Sprache und der Umgang mit Sieg und Niederlage prägen die Spieler oft stärker als sportliche Trainingsinhalte. Im Kinder- und Jugendfußball gehört der Trainer zu den wichtigsten Kontaktpersonen der Spieler und bestimmt das Miteinander in der Mannschaft. Uns ist es wichtig unsere Spieler nicht nur als Spieler, sondern als Menschen zu sehen um sie dahingehend individuell zu fördern und zu fordern sagt Moritz Engelbrecht, Trainer beim TSV Gernlinden.

Für den TSV Gernlinden bedeutet es aber nicht die Verantwortung alleine auf die Trainer abzuschieben. Auch der Verein trägt eine große Verantwortung gegenüber seinen jungen Mitgliedern und gegenüber dem ehrenamtlichen Trainerteam. Verantwortung bedeutet für uns neben der Organisation und Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs, unseren Spielern und Trainern auch eine sichere und geeignete Trainingsumgebung zu bieten, sodass sich unsere Trainer auch auf ihre Arbeit mit den Spielern konzentrieren können, bringt Jugendleiter Henning Beckmann zum Ausdruck. Verantwortung heißt dementsprechend auch Verantwortung schrittweise abzugeben. Spieler können selber altersgerecht in Entscheidungen oder Organisationsaufgaben und in die Trainingsgestaltung mit eingebunden werden. Ebenso ist es auch wichtig den Spielern eine klare Orientierung, feste Abläufe und Verlässlichkeit zu bieten um den Spielern Raum zu geben sich auch an bestimmte festgelegte Regeln zu halten um die gemeinschaftliche Entwicklung zu unterstützen und Erlebnisse zu schaffen.

Ein Erlebnis für die Spieler der C1 beim gemeinsamen Besuch in der Allianz Arena.