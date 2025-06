Veranstalter gibt bekannt: 1. FC Magdeburg spielt Vorbereitungsturnier

Vor zwei Wochen hatte sich der 1. FC Magdeburg nach der erfolgreichsten Zweitliga-Saison seiner Vereinsgeschichte in die Sommerpause verabschiedet. Noch stellt sich die Frage, ob Christian Titz die Blau-Weißen auch in der neuen Saison trainieren wird. Auch zum Sommerfahrplan ist abgesehen vom ersten Training und Laktakttest am 18. Juni noch nichts bekannt. Doch ein Vorbereitungsturnier steht offenbar schon fest.