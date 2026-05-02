Veränderungen in der sportlichen Leitung des FC Emmendingen 

Mit bedeutenden Veränderungen in der sportlichen Leitung geht der FC Emmendingen in die neue Saison.
Der Landesligist hat seinen ehemaligen Spieler der Ersten Mannschaft, Benjamin Züfle, dafür gewinnen können, von der Spielzeit 2026/27 an als sportlicher Leiter zu fungieren. Beim FCE freut man sich sehr darüber, dass der mittlerweile 33-jährige, in Emmendingen wohnhafte Jurist sich bereit erklärt hat, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.
“Benja” bringt viel Erfahrung als Aktiver im überbezirklichen Amateurfußball mit, die er gewinnbringend für den FCE einsetzen möchte. Der FCE-Vorstand begrüßt Benja sehr herzlich zurück im Elzstadion und freut sich auf eine gemeinsame erfolgreiche Zeit.
Gleichzeitig übernimmt der langjährige Jugendtrainer des FCE, Gökhan Köle, das Amt des sportlichen Leiters für die A-C-Junioren. Wir sind froh, dass diese bedeutende Position nun ebenfalls nachhaltig und kompetent besetzt werden konnte.
Die Verzahnung der Ersten Mannschaft mit den A-Junioren sowie der Zweiten Mannschaft des Vereins und die Weiterentwicklung des sportlichen Gesamtkonzepts stehen ganz oben auf der Agenda der beiden sportlich Verantwortlichen.