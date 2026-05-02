Veränderungen in der sportlichen Leitung des FC Emmendingen Benjamin Züfle wird sportlicher Leiter Aktive - Gökhan Köle neuer sportlicher Leiter der A-C-Junioren +++ Marius Kasten pausiert von BZ/PM · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Fv.l.n.r. Gökhan Köle, Marius Kasten, Benjamin Züfle und FCE-Vorstandsmitglied Christian Rees – Foto: Verein

Mit bedeutenden Veränderungen in der sportlichen Leitung geht der FC Emmendingen in die neue Saison.

Der Landesligist hat seinen ehemaligen Spieler der Ersten Mannschaft, Benjamin Züfle, dafür gewinnen können, von der Spielzeit 2026/27 an als sportlicher Leiter zu fungieren. Beim FCE freut man sich sehr darüber, dass der mittlerweile 33-jährige, in Emmendingen wohnhafte Jurist sich bereit erklärt hat, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.



“Benja” bringt viel Erfahrung als Aktiver im überbezirklichen Amateurfußball mit, die er gewinnbringend für den FCE einsetzen möchte. Der FCE-Vorstand begrüßt Benja sehr herzlich zurück im Elzstadion und freut sich auf eine gemeinsame erfolgreiche Zeit.

Gleichzeitig übernimmt der langjährige Jugendtrainer des FCE, Gökhan Köle, das Amt des sportlichen Leiters für die A-C-Junioren. Wir sind froh, dass diese bedeutende Position nun ebenfalls nachhaltig und kompetent besetzt werden konnte. Die Verzahnung der Ersten Mannschaft mit den A-Junioren sowie der Zweiten Mannschaft des Vereins und die Weiterentwicklung des sportlichen Gesamtkonzepts stehen ganz oben auf der Agenda der beiden sportlich Verantwortlichen.





Zum großen Bedauern des Vorstands hat Marius Kasten dem Verein mitgeteilt, dass er nach der Jahreshauptversammlung, die am 21. Mai dieses Jahres stattfinden wird, dem FCE nicht mehr weiter als Vorstand Sport und sportlicher Leiter zur Verfügung stehen kann. Berufliche und familiäre Gründe sind ausschlaggebend für diese Entscheidung, die dem FCE-Urgestein nicht leicht gefallen ist. Marius wird dem Verein in anderer, etwas weniger zeitraubenden Funktion auch weiterhin zur Verfügung stehen und bezeichnet seine Entscheidung als Pause und nicht als Ende seiner Tätigkeit für den FCE. Der Verein bedankt sich bereits heute für den enormen Einsatz, den Marius für seinen FCE in den vergangenen Jahren überaus erfolgreich geleistet hat und freut sich über seine Zusage, die eine oder andere Aufgabe auch künftig zu übernehmen.



