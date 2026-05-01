Veränderungen in der Seniorenabteilung

Zur Saison 2026/27 passen wir die Mannschaftsstruktur unserer Seniorenabteilung an. Nach einer personell angespannten Saison und konstruktiven Gesprächen hat der Verein beschlossen, zur neuen Spielzeit nur noch drei Mannschaften für den Spielbetrieb zu melden. Dazu werden die Kräfte aus der aktuellen dritten und vierten Mannschaft gebündelt, um eine schlagkräftige Mannschaft für die Kreisliga C zu stellen. Bereits jetzt finden erste gemeinsame Trainingseinheiten statt. Die laufende Saison werden beide Teams regulär und sportlich beenden und anschließend prüfen wir gemeinsam mit dem Kreisspielausschuss die beste und sportlich fairste Lösung für den Rückzug einer Mannschaft. Dadurch sollen auch in der kommenden Saison alle Staffeln in voller Stärke besetzt sein. Sobald der genaue Ablauf mit dem Kreis besprochen ist, werden wir dies auch kommunizieren.