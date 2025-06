Veränderungen in der Kreisliga A

Die Absteigerzahl in der Kreisliga A1 wird auf maximal Drei (sofern der SSV Steinach-Reichenbach absteigen sollte) bzw. auf Zwei (sofern der SSV in die Relegation kommen sollte) festgelegt.

Grund ist, dass der VfL Winterbach II als Zweiter (nachdem der TB Beinstein II als Staffelsieger den Aufstieg nicht wahrnimmt) aufsteigt und zwar in die Kreisliga A1 kommen würde, aber weil dort der VfL Winterbach I spielt, in die A2 kommt.

Dies hätte zur Folge, dass am Ende in der A1 eine Mannschaft fehlen würde und das Relegationsspiel am Samstag 21.06. (Relegant A1 - Sieger Weinstadt/Birkmannsweiler/Hohenacker) gar nicht gespielt würde, denn der SV Breuningsweiler II würde als Relegant (bei vier Absteigern gemäß Spielsystem) und der Gegner in der A1 bleiben würde.