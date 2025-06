Veränderungen in der Bezirksliga und Kreisliga

Veränderungen auf der Trainerposition bei der zweiten Mannschaft: Benedikt Schump bleibt und Marius Wägerle komplettiert das neue Trainerduo. Benjamin Osswald und Mirko Merkler treten kürzer. Bene ist seit 2015 im Verein und war zunächst Spieler der ersten Mannschaft (Meister 2016), danach dann beim TASV II (Meister 2022). Zwischenzeitlich übernahm er bereits in der Saison 2019/20 als Co-Spielertrainer Verantwortung. Seit 2023 fungiert er gemeinsam mit Benny als Trainerduo. Benny ist seit 2008 in verschiedenen Funktionen beim TASV aktiv. Zunächst als Spieler und Spielertrainer, dann als Sportlicher Leiter und Trainer. Bei der Zweiten hatte er als Coach drei Amtszeiten: 2013 bis 2015, 2020 bis 2022 und 2023 bis 2025. In dieser Zeit gelang u.a. ein Aufstieg als Vize-Meister (2014), eine Meisterschaft (2022) und ein NEB-Turniersieg (2024). Neben der Sportlichen Leitung, gibt er auch sein Traineramt ab, bleibt dem Verein jedoch in verwaltender Funktion erhalten. Mirko ist ebenfalls ein Hessigheimer Urgestein. Als ehemaliger TASV-Jugendspieler war er lange Stammspieler der ersten Mannschaft (u.a. Meister 2016, 2020, 2023). Im vergangenen Sommer stieg er als Co-Spielertrainer der Zweiten ein, verletzte sich jedoch früh in der Saison am Knie. Er möchte sich nun auf sein Comeback auf dem Spielfeld konzentrieren und gibt daher die Trainerfunktion ab. Marius Wägerle kam 2016 zum TASV und lief als Spieler für beide Herrenteams auf (u.a. Meister 2016 und 2020). Anschließend war er für fünf Jahre als Teammanager in unserer ersten Mannschaft organisatorisch verantwortlich. Jetzt steigt er als Trainer der zweiten Mannschaft ein. Wir bedanken uns bei Benny und Mirko und wünschen Bene und Marius viel Erfolg! Der aktuelle Spielerkader der Zweiten bleibt größtenteils erhalten - Infos zu Abgängen folgen.

