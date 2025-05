Veränderungen im Trainerteam von Oberliga-Meister SG Sonnenhof

Zur neuen Saison nicht mehr in Aspach mit an Bord ist Torwart-Trainer Heiko Oßner. Der 44-Jährige war seit der Saison 2020/21 für das Training sowie die Weiterentwicklung der SG-Torhüter verantwortlich. Oßner wird zur neuen Saison in die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart wechseln.

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Zunächst einmal möchte ich mich bei Heiko Oßner für seinen jahrelangen Einsatz hier bei unserem Dorfklub bedanken. Er hat hier einen wirklich super Job gemacht, sich voll mit dem Verein identifiziert und mit seiner Arbeit maßgeblichen Anteil an der durchweg positiven Entwicklung unserer Torhüter in den vergangenen Jahren. Für seine neue, überaus reizvolle Aufgabe in der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart wünschen wir ihm von Herzen nur das Beste. Gleichzeitig freuen wir uns aber auch, bekanntgeben zu dürfen, dass wir unser Trainer- Team mit Christoph Templin um eine weitere Position ergänzen werden. Der Aufstieg in die Regionalliga und die damit verbundene Professionalisierung bedeutet auch für uns, dass wir uns schrittweise in unseren Strukturen rund um die Mannschaft weiterentwickeln wollen. Christoph hat in der Winterpause bereits gezeigt, dass er sehr akribisch und ambitioniert mit den Jungs zusammenarbeitet und wir sind uns sicher, dass wir dadurch in Zukunft noch sehr davon profitieren werden.“