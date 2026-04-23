Veränderungen im Trainerteam des SV Holthausen Biene

– Foto: SV Holthausen Biene 1931 e.V.

„Wir sind sehr froh mit Olli kurzfristig eine optimale Lösung für die Nachfolge auf der wichtigen Position des Torwarttrainers gefunden zu haben. Er kennt bereits unseren Verein und auch die meisten unserer Spieler im Kader aus seinen vorherigen fußballerischen Stationen, sodass er sich schnell integrieren und unser junges Trainerteam optimal ergänzen wird. Auch menschlich gewinnen wir mit Olli einen super Typen für unsere Truppe“, so Teammanager Jan Kessens.

Die Verantwortlichen des SV Holthausen Biene freuen sich bekannt geben zu können, dass Olli Krüssel in Zukunft als neuer Torwarttrainer die Verantwortung für unsere Jungs zwischen den Pfosten übernehmen wird und seine wertvollen Erfahrungen auf der Position in unser Trainerteam einbringen wird.

Zuletzt nahm er dann aus familiären Gründen eine Pause vom aktiven Fußball, da er dem hohen Aufwand nicht mehr gerecht werden konnte und sich die Prioritäten verschoben hatten. Eine Rückkehr auf den Fußballplatz kann er nun aber kaum abwarten.

Der 32-jährige blickt in seiner aktiven Laufbahn bereits auf viele Stationen zurück und gehörte zuletzt in der Saison 2024/2025 noch als aktiver Spieler zum Oberligakader der U23 des SV Meppen. Seine aktive Karriere begann in der Jugend bei Olympia Laxten bis hin zur U19 des SV Meppen, ehe ihn sein Weg über den FC Schapen, seinen Heimatverein Olympia Laxten, die SG Insel Fehrmann auch zum SV Holthausen Biene führte.

„Ich merke, dass ich wieder auf dem Fußballplatz gehöre und mich einer neuen Aufgabe stellen möchte. Beim SV Holthausen-Biene erwartet mich eine reizvolle Aufgabe, zugleich auch meine erste Station als Torwarttrainer. Das Umfeld im Verein, die vielen bekannten Gesichter innerhalb der Mannschaft und das junge, sympathische Trainerteam haben mich überzeugt, ab der kommenden Saison gemeinsam für unsere Ziele zu arbeiten. Ich freue mich auf diese Herausforderung“, erklärt Krüssel.

Wir erhoffen uns durch die Verpflichtung von Olli einen externen Einfluss, der weitere Reize in unserer Mannschaft setzen kann und somit zur Weiterentwicklung der Spieler und vor allem der Torhüter beitragen soll.

Die frühzeitige Verpflichtung sorgt für Planungssicherheit bei den Verantwortlichen und mit den beiden Torhütern Lukas Hüser und Maik Möhlenkamp entsteht ein starkes Team zwischen den Pfosten für die kommende Saison.

Dennis Büttner wird unseren Verein zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen

Schon frühzeitig hat unser aktueller Torwarttrainer Dennis Büttner signalisiert, dass seine Zeit am Biener Busch leider zum Saisonende zu Ende sein wird. Der hohe Aufwand lässt sich nicht mehr mit der Familie und beruflichen Verpflichtungen vereinbaren. Zudem haben ihn gerade auch in der letzten Zeit körperliche Probleme und Verletzungen zurückgeworfen, sodass es ihm umso höher anzurechnen ist, dass er trotz dieser starken Einschränkungen weiterhin für die Torhüter und die gesamte Mannschaft bis zum Saisonende zur Verfügung steht und akribisch arbeitet.

Dennis kam zur Saison 2024/2025 vom SV Vorwärts Nordhorn zu uns ins Trainerteam und hat seitdem hervorragende Arbeit geleistet und die Weiterentwicklung unserer Torhüter vorangetrieben. Der SV Holthausen Biene würdigt seinen Einsatz als äußerst wertvoll, da er neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war und sich stets für die Belange des Vereins interessiert und eingesetzt hat.