Veränderungen im Trainerteam des FC Meerfeld

Nachdem Matthias Kery aus beruflichen gründen das Amt als Co-Trainer niedergelegt hat, konnte der man mit Murat Selik einen neuen Co-Trainer für das Trainerteam um Fabian Scholz gewinnen können. Murat Selik kommt von der 2. Mannschaft des TSV Bruckhausen bei der er in den vergangenen zwei Saisons als Spielertrainer tätig war. Für den 33 Jährigen zweifachen Familienvater aus Duisburg ist es die erste Station im Fußballkreis Moers. Zuvor war der Kreisliga A erfahrene Stürmer im Duisburger Kreis erfolgreich unterwegs.

„Zusammen mit Dustin Eichholz und Murat Selik wollen wir den Umbruch in der kommenden Saison angehen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den beiden“ so Fabian Scholz, Trainer der 1. Mannschaft. Die Mannschaft kehrt am kommenden Donnerstag, mit einer Kennenlerneinheit, auf den Trainingsplatz zurück. In der fünfwöchigen Vorbereitung auf die neue Saison die, aller Voraussicht, am 17.08. startet, wird man an einem Turnier beim MTV Union Hamborn teilnehmen (26.07.). Dazu wird es weitere vier Testspiele geben SV Beekerwerth (31.07. 19:30 Uhr), VfvB Ruhrort-Laar (03.08. 15:00 Uhr) jeweils in Meefeld sowie Auswärts beim SV Straelen (08.08. 20 Uhr) und SV Sevelen (10.08. 15 Uhr).