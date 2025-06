Veränderungen im Trainerteam bei zwei Kreisligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Asperg (Kreisliga B1 Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Es geht los! Der erste Neuzugang steht fest! Wir verstärken unsere in der Verteidigung mit Gianluca Wörner der von dem Bezirksligist Marbach zu uns wechselt! "Ich freue mich ab nächster Saison für den TSV aufzulaufen und werde alles geben um eine erfolgreiche Saison mit dem TSV zu spielen!"

SSV Klingenberg (Kreisliga B3 Franken)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Nach mehreren Jahren voller Engagement, Leidenschaft und unermüdlichem Einsatz heißt es für uns: Abschied nehmen – Adrian Stiller wird in der kommenden Saison nicht mehr Teil unseres Trainerteams sein. Adrian war nicht einfach nur Trainer. Mit viel Herzblut hat er in den letzten Jahren sowohl unsere B- als auch die A-Jugend betreut, weiterentwickelt und geprägt. Zudem hat er sich auch bei unserer zweiten Mannschaft eingebracht und war dort mit der gleichen Hingabe aktiv. Was Adrian auszeichnet? Ganz klar: seine Begeisterung für den Fußball, seine Liebe zum Verein und seine Fähigkeit, junge Spieler zu motivieren und mitzureißen. Er war immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wurde, hat Verantwortung übernommen und sich weit über das normale Maß hinaus für den SSV Klingenberg eingesetzt. Ob beim Training, an der Seitenlinie oder hinter den Kulissen – Adrian war immer da, mit vollem Einsatz, mit Leidenschaft und mit dem festen Glauben an das, was wir gemeinsam erreichen können. Lieber Adrian, wir sagen von Herzen DANKE! Für deine Zeit, deinen Einsatz, deine Ideen, deine Geduld und für all die vielen Stunden, die du dem Verein geschenkt hast. Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir nur das Beste, ob sportlich oder privat!

TSV Weilheim (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Tufan Inci beendet seine aktive Laufbahn – bleibt dem TSV aber erhalten! Mit Tufan Inci verabschiedet sich zur kommenden Saison ein weiterer Spieler vom aktiven Fußball – nach einer schweren Knieverletzung wird Tufan seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Doch die gute Nachricht: Er bleibt uns im Ausschuss erhalten und wird uns künftig bei organisatorischen Themen unterstützen – das freut uns riesig! Tufan wechselte im Winter 2022 vom VfL Kirchheim zum TSV Weilheim und war seitdem ein fester Bestandteil der Mannschaft. Auf ihn war immer Verlass – sowohl auf dem Platz, als auch abseits des Spielfelds. Danke für deinen Einsatz, Tufan – wir freuen uns, dass du dem TSV weiterhin treu bleibst!

