Veränderungen im Kreisliga-Trainerteam und zahlreiche Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Jahresauftakt haben wir heute gleich wichtige News für euch! Zu Beginn der Rückrunde wird unsere Vereinsikone Heiko Schupp - ein halbes Jahr nach seinem Karriereende als Spieler - als Co-Trainer unsere 2. Mannschaft um Cheftrainer Sascha Baumann verstärken! Aber nicht nur das - auch unser Kapitän Marco Thöni wird zur Rückrunde als spielender Co-Trainer das Trainerteam ergänzen! Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit und sind absolut überzeugt, die tolle Entwicklung unserer 2. Mannschaft weiterhin positiv voranzutreiben.

SV Degerschlacht

Alexander „Hammer“ Bothar - IV mit Torriecher und echtem Hammerschuss. Wenn er vorne auftaucht, wird’s gefährlich – für Gegner und Fangnetz.

Claudio Giaccobe - Einer für alles, einer ohne Schwächen. Egal wo er spielt, er liefert ab und macht’s der Mannschaft leicht.

Julius Pohl - Mit Spielverständnis und Ruhe unterwegs. Macht oft die Dinge richtig, die man erst merkt, wenn sie fehlen.

Felix Stingl - Gastspieler aus Unterfranken, der sich sofort eingefügt hat. Stark am Ball, präsent im Strafraum und ein echter Gewinn.

Marvin Serchimo - Nach vielen Blessuren wieder bereit durchzustarten. Top-Techniker mit Tempo und starkem Abschluss.

Frohes neues Jahr und ein riesiges Dankeschön für eure vorzeitigen Zusagen und die Vereinstreue

