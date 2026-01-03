Veränderungen im Kreisliga-Trainerteam und zahlreiche Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:
Zum Jahresauftakt haben wir heute gleich wichtige News für euch! Zu Beginn der Rückrunde wird unsere Vereinsikone Heiko Schupp - ein halbes Jahr nach seinem Karriereende als Spieler - als Co-Trainer unsere 2. Mannschaft um Cheftrainer Sascha Baumann verstärken! Aber nicht nur das - auch unser Kapitän Marco Thöni wird zur Rückrunde als spielender Co-Trainer das Trainerteam ergänzen! Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit und sind absolut überzeugt, die tolle Entwicklung unserer 2. Mannschaft weiterhin positiv voranzutreiben.
Alexander „Hammer“ Bothar - IV mit Torriecher und echtem Hammerschuss. Wenn er vorne auftaucht, wird’s gefährlich – für Gegner und Fangnetz.
Claudio Giaccobe - Einer für alles, einer ohne Schwächen. Egal wo er spielt, er liefert ab und macht’s der Mannschaft leicht.
Julius Pohl - Mit Spielverständnis und Ruhe unterwegs. Macht oft die Dinge richtig, die man erst merkt, wenn sie fehlen.
Felix Stingl - Gastspieler aus Unterfranken, der sich sofort eingefügt hat. Stark am Ball, präsent im Strafraum und ein echter Gewinn.
Marvin Serchimo - Nach vielen Blessuren wieder bereit durchzustarten. Top-Techniker mit Tempo und starkem Abschluss.
Frohes neues Jahr und ein riesiges Dankeschön für eure vorzeitigen Zusagen und die Vereinstreue
