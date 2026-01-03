 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Veränderungen im Kreisliga-Trainerteam und zahlreiche Verlängerungen

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Kreisliga A2
Kreisliga A3 Franken
TSV Eningen
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

SC Michelbach/Wald

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Jahresauftakt haben wir heute gleich wichtige News für euch! Zu Beginn der Rückrunde wird unsere Vereinsikone Heiko Schupp - ein halbes Jahr nach seinem Karriereende als Spieler - als Co-Trainer unsere 2. Mannschaft um Cheftrainer Sascha Baumann verstärken! Aber nicht nur das - auch unser Kapitän Marco Thöni wird zur Rückrunde als spielender Co-Trainer das Trainerteam ergänzen! Wir freuen uns sehr auf die kommende Zeit und sind absolut überzeugt, die tolle Entwicklung unserer 2. Mannschaft weiterhin positiv voranzutreiben.

SV Degerschlacht

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Alexander „Hammer“ Bothar - IV mit Torriecher und echtem Hammerschuss. Wenn er vorne auftaucht, wird’s gefährlich – für Gegner und Fangnetz.

Claudio Giaccobe - Einer für alles, einer ohne Schwächen. Egal wo er spielt, er liefert ab und macht’s der Mannschaft leicht.

Julius Pohl - Mit Spielverständnis und Ruhe unterwegs. Macht oft die Dinge richtig, die man erst merkt, wenn sie fehlen.

Felix Stingl - Gastspieler aus Unterfranken, der sich sofort eingefügt hat. Stark am Ball, präsent im Strafraum und ein echter Gewinn.

Marvin Serchimo - Nach vielen Blessuren wieder bereit durchzustarten. Top-Techniker mit Tempo und starkem Abschluss.

Frohes neues Jahr und ein riesiges Dankeschön für eure vorzeitigen Zusagen und die Vereinstreue

