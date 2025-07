Veränderungen im Kader: MTV Egestorf verabschiedet sechs Spieler

Innenverteidiger Bo Haase verlässt den MTV nach zwei Jahren in Richtung Harburger TB. Neben der räumlichen Nähe war auch die Aussicht, mit Freunden in einer Mannschaft zu spielen, ausschlaggebend für seine Entscheidung. In mehr als 50 Pflichtspielen für Egestorf stand er für defensive Stabilität. „Börek“ habe zwar keinen Treffer erzielt, dafür aber „unzählige Gegentore verhindert“, so der Verein.

Mit Felix Okorn verliert der MTV seine Nummer 9. Der Angreifer war erst im vergangenen Sommer vom MTV Treubund Lüneburg gekommen und überzeugte mit zehn Toren und sieben Vorlagen in 18 Spielen. Eine Knieverletzung stoppte ihn im Winter. Noch ist offen, bei welchem Verein er künftig spielen wird.