Veränderungen im Kader des FC Bad Bellingen sind bereits fix

Der FC Bad Bellingen arbeitet an Transfers in der Winterpause. Aus der Ruhe will sich der Fußball-Landesligist auch nicht durch kurzzeitigen Wirbel im Umfeld bringen lassen.

In den vergangenen 15 Monaten war viel los rund ums Bad Bellinger Rheinstadion. Die zurückliegende Saison war durchgehend vom Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga geprägt und endete als Zitterpartie mit dem Klassenerhalt. Parallel war die Fusion des VfR Bad Bellingen und der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler zum FC Bad Bellingen zu stemmen. Allzu verständlich, dass sich Sportchef Kai Schillinger derzeit nach der Winterpause sehnt, damit alle durchatmen und zur Ruhe finden können. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.