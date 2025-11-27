Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Steht vor einem Wechsel innerhalb der Landesliga: Mike Muser – Foto: Achim Keller
Veränderungen im Kader des FC Bad Bellingen sind bereits fix
FC Bad Bellingen arbeitet an Transfers in der Winterpause
Der FC Bad Bellingen arbeitet an Transfers in der Winterpause. Aus der Ruhe will sich der Fußball-Landesligist auch nicht durch kurzzeitigen Wirbel im Umfeld bringen lassen.
In den vergangenen 15 Monaten war viel los rund ums Bad Bellinger Rheinstadion. Die zurückliegende Saison war durchgehend vom Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga geprägt und endete als Zitterpartie mit dem Klassenerhalt. Parallel war die Fusion des VfR Bad Bellingen und der Spvgg. Bamlach-Rheinweiler zum FC Bad Bellingen zu stemmen. Allzu verständlich, dass sich Sportchef Kai Schillinger derzeit nach der Winterpause sehnt, damit alle durchatmen und zur Ruhe finden können. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.