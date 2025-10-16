Veränderungen im Ablauf: Halle MG startet vor Weihnachten

Daher gibt es dieses Mal nicht genügend spielfähige Tage, um das Turnier in diesem Zeitfenster unterzubringen. „Nach Weihnachten ist es extrem eng. Wir hätten die Zwischenrunde dann am Freitag (2. Januar, Anm. d. Red.) abhalten müssen – und die Endrunde gleich darauf am Samstag“, sagt SSB-Geschäftsführer Johannes Gathen. Das hätte jedoch dazu geführt, dass die Sieger der Zwischenrunde ohne Pause direkt am nächsten Tag wieder hätten antreten müssen. „Wir wollten keinen sportlichen Nachteil für diese Mannschaften. Die Endrunde soll unter ähnlich fairen Bedingungen für alle Teilnehmer stattfinden“, sagt Gathen.