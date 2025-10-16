Veränderungen im Ablauf: Halle MG startet vor Weihnachten

Für die anstehende Hallenstadtmeisterschaft im Fußball muss der Stadtsportbund Mönchengladbach (SSB) als Veranstalter erhebliche Änderungen im Ablaufplan vornehmen. Grund dafür sind die Feiertage und das erste Januar-Wochenende 2026; beides erschwert dieses Mal die Planung des Turniers.
Normalerweise beginnt die Hallenstadtmeisterschaft der Männer nach den Weihnachtstagen am 27. Dezember, die Endrunde steht stets am ersten Samstag im Januar an – dieser fällt 2026 bereits auf den 3. Januar. Am Mittwoch und Donnerstag davor kann aufgrund von Silvester und Neujahr ebenfalls nicht gespielt werden.
Daher gibt es dieses Mal nicht genügend spielfähige Tage, um das Turnier in diesem Zeitfenster unterzubringen. „Nach Weihnachten ist es extrem eng. Wir hätten die Zwischenrunde dann am Freitag (2. Januar, Anm. d. Red.) abhalten müssen – und die Endrunde gleich darauf am Samstag“, sagt SSB-Geschäftsführer Johannes Gathen. Das hätte jedoch dazu geführt, dass die Sieger der Zwischenrunde ohne Pause direkt am nächsten Tag wieder hätten antreten müssen. „Wir wollten keinen sportlichen Nachteil für diese Mannschaften. Die Endrunde soll unter ähnlich fairen Bedingungen für alle Teilnehmer stattfinden“, sagt Gathen.
Die Lösung: Die Stadtmeisterschaft der Männer wird entzerrt, und die ersten beiden Vorrundengruppen werden bereits vor Weihnachten ausgespielt. Gathen kann sich nicht erinnern, dass es dies bei der Stadtmeisterschaft, die seit 1984 ausgetragen wird, schon einmal gegeben hat. Die Vorrundengruppe eins (mit sechs Teams) spielt nun am 21. Dezember, die Gruppe zwei (mit fünf Teams) am 22. Dezember.
Da es sich um gravierende Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren handelt, schrieb der Stadtsportbund im Vorfeld alle 32 Fußballvereine im Stadtgebiet an, um ihre Meinungen dazu einzuholen. Laut SSB gab es sechs Rückmeldungen, von denen fünf Vereine keine Einwände hatten. „Wir haben bewusst versucht, die Vereine einzubinden. Die übrigen Vereine haben sich jedoch nicht geäußert“, sagt Gathen.
Am Samstag, den 27. Dezember, folgt dann ein Doppelspieltag mit den Vorrundengruppen drei und vier. Am Sonntag, den 28. Dezember, spielen die Gruppen fünf und sechs ihre Vorrunde. Die Zwischenrunde steigt am 30. Dezember, ehe traditionell am ersten Samstag im neuen Jahr die Endrunde ansteht.
Eine Verschiebung der Männer-Endrunde auf das zweite Januar-Wochenende, also den 10. Januar, wäre laut SSB nicht vertretbar gewesen, da auch der Schulsport und die Handballvereine die Jahnhalle nutzen. „Das wäre zu lange gewesen, um die Halle zu blocken“, sagt SSB-Geschäftsführer Johannes Gathen.
Auch das Frauen-Turnier erhält einen neuen Termin; es wurde bislang immer am Freitag vor der Endrunde der Männer ausgetragen. Nun wandert die Stadtmeisterschaft der Frauen auf den 20. Dezember, einen Samstag.
Die Hallenstadtmeisterschaft beginnt am 16. Dezember mit der Vorrunde der B-Junioren. Den vollständigen Zeitplan finden Sie hier: