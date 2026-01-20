Veränderungen beim Trainerteam des FC Bad Bellingen

Die Torwarttrainer-Position musste der Verein in der Winterpause neu besetzen. Auf Grund der erfreulichen Nachricht, dass Kevin Zeller fortan wieder voll als Spieler angreifen möchte, mussten wir auf dieser Position eine neue Lösung finden.

An sofort wird Marc Philipp das Trainerteam erweitern und unterstützen. Nach tollen Gesprächen mit Marc, konnten wir Ihn von unserem Konzept überzeugen. Marc wird unsere Torhüter mit seiner langjährigen und höherklassigen Erfahrung und mit seinem Know-How bereichern. Wir sind überzeugt mit Ihm die perfekte Lösung fürunserer Goalis gefunden zu haben.

Wir freuen uns sehr Marc im Rheinstadion willkommen zu heissen und wünschen eine

Gute und erfolgreiche Zeit beim Fc Bad Bellingen.