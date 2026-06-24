Veränderungen bei Hansa Rostock: Zwei Abgänge und ein Zugang Die beiden Co-Trainer Marcus Rabenhorst und Markus Gellhaus verlassen die Mannschaft aus der 3. Liga – Yannic Thiel kommt von red/pm · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

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Der Drittligist F.C. Hansa Rostock und die beiden Co-Trainer Marcus Rabenhorst und Markus Gellhaus gehen künftig getrennte Wege.

Marcus Rabenhorst, der seit 2024 Teil des Trainerteams war, wird den Verein verlassen. Der F.C. Hansa und der 42-Jährige haben sich auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Auch Co-Trainer Markus Gellhaus wird den F.C. Hansa verlassen. Der erfahrene Fußballlehrer wird künftig in der Bundesliga tätig sein und sich dem Trainerteam von Borussia Mönchengladbach anschließen. Während Marcus Rabenhorst und Markus Gellhaus den F.C. Hansa verlassen, wird das Trainerteam der Kogge künftig durch Yannic Thiel ergänzt.

Der 36-Jährige verfügt über die UEFA-A+-Lizenz und bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Profi- und Nachwuchsfußball mit an die Ostsee. Zuletzt arbeitete Yannic Thiel als Cheftrainer der U17 des VfL Wolfsburg und war dort für die Entwicklung von Nachwuchstalenten verantwortlich. Zuvor war Yannic Thiel mehr als drei Jahre beim 1. FC Saarbrücken tätig und gehörte dort zum Trainerteam von Rüdiger Ziehl. In dieser Zeit etablierte sich der FCS dauerhaft in der Spitzengruppe der 3. Liga und spielte mehrfach bis zum Saisonende um den Aufstieg. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte die Mannschaft mit dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals 2023/24.