Veränderungen bei Hansa Rostock: Zwei Abgänge und ein Zugang

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock und die beiden Co-Trainer Marcus Rabenhorst und Markus Gellhaus gehen künftig getrennte Wege.
Marcus Rabenhorst, der seit 2024 Teil des Trainerteams war, wird den Verein verlassen. Der F.C. Hansa und der 42-Jährige haben sich auf eine vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Auch Co-Trainer Markus Gellhaus wird den F.C. Hansa verlassen. Der erfahrene Fußballlehrer wird künftig in der Bundesliga tätig sein und sich dem Trainerteam von Borussia Mönchengladbach anschließen.
Während Marcus Rabenhorst und Markus Gellhaus den F.C. Hansa verlassen, wird das Trainerteam der Kogge künftig durch Yannic Thiel ergänzt.
Der 36-Jährige verfügt über die UEFA-A+-Lizenz und bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Profi- und Nachwuchsfußball mit an die Ostsee. Zuletzt arbeitete Yannic Thiel als Cheftrainer der U17 des VfL Wolfsburg und war dort für die Entwicklung von Nachwuchstalenten verantwortlich.
Zuvor war Yannic Thiel mehr als drei Jahre beim 1. FC Saarbrücken tätig und gehörte dort zum Trainerteam von Rüdiger Ziehl. In dieser Zeit etablierte sich der FCS dauerhaft in der Spitzengruppe der 3. Liga und spielte mehrfach bis zum Saisonende um den Aufstieg. Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte die Mannschaft mit dem Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals 2023/24.
Darüber hinaus sammelte Thiel beim TSV Havelse sowie in verschiedenen Funktionen im Nachwuchs- und Analysebereich weitere wertvolle Erfahrungen im Leistungsfußball. Als ehemaliger Profi absolvierte der gebürtige Düsseldorfer unter anderem Einsätze für die SpVgg Unterhaching, den VfL Osnabrück und die zweite Mannschaft des FC Augsburg.
Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball, sagt: „Mit Yannic gewinnen wir einen fachlich hervorragend ausgebildeten Trainer, der unterschiedliche Bereiche des Leistungsfußballs kennengelernt hat und trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits über einen breiten Erfahrungsschatz verfügt. Er bringt moderne Trainingsmethoden, ein ausgeprägtes Verständnis für Spielanalyse und die Entwicklung von Spielern mit. Wir sind überzeugt, dass er unser Trainerteam mit seinen Fähigkeiten sehr gut ergänzen wird.“
„Ich habe die besondere Atmosphäre im Ostseestadion bereits als Spieler und später auch als gegnerischer Trainer erlebt. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, selbst Teil des Hansa-Trainerteams zu sein und die Leidenschaft rund um den Verein aus dieser Perspektive zu erleben. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich schnell gespürt, dass die Vorstellungen und die Art der Zusammenarbeit sehr gut zueinander passen. Ich freue mich darauf, das Trainerteam, den Staff und die Mannschaft kennenzulernen und gemeinsam die Arbeit aufzunehmen“, so Yannic Thiel.