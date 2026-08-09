Veränderungen bei den Staffelleitern Die Staffeltage im Bezirk Rems/Murr/Hall sind absolviert. von pm · Gestern, 19:20 Uhr · 0 Leser

Von links: Jochen Seiler, Özgür Gülbahar, Ralph Rolli, Andreas Engländer, Lothar Holzwarth. – Foto: Fußballbezirk

Die Staffeltage im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall sind Geschichte.

Beim Staffeltag der Bezirksliga und B3 in Urbach wurde Lothar Holzwarth einstimmig wiedergewählt. Beim Staffeltag der A1, A2, B1, B2, B4 und B5 in Waiblingen standen die Neuwahlen im Vordergrund. Verabschieden musste sich der Bezirk von Gerhard Wahl (Staffelleiter der A1 und B4), der nach langer Krankheit vor wenigen Tagen verstarb. Der Bezirk Rems/Murr/Hall legte dafür – und für alle verstorbenen Sportkameraden – eine Gedenkminute bei allen Staffeltagen im Bezirk ein. Auf eigenen Wunsch schieden Ramon Kruse (B1) und Siegfried Söllner (B6) als Staffelleiter aus, vom Bezirk erhielten Kruse und Söllner je ein Abschiedsgeschenk vom Bezirksspielleiter Ralph Rolli überreicht. Bei den Wahlen gab es folgende Neubesetzungen: A1/B4: Andreas Engländer, A2, B2, B5: Jochen Seiler, B1: Özgür Gülbahar.

Bei der „neuen A3“ (die A3 und A4 wurden zusammengefasst) wurde als neue Staffelleiterin Beate Müller (bisher A4) gewählt. In der B6 gab es eine Veränderung: Für Siegfried Söllner wurde Gaby Söllner (bisher A3) in einer geheimen Wahl als neue Staffelleiterin gewählt, keine Änderung gab es in der B7: Daniel Kellermann wurde einstimmig wiedergewählt.