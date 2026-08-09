Veränderungen bei den Staffelleitern

Die Staffeltage im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall sind Geschichte.
Beim Staffeltag der Bezirksliga und B3 in Urbach wurde Lothar Holzwarth einstimmig wiedergewählt.
Beim Staffeltag der A1, A2, B1, B2, B4 und B5 in Waiblingen standen die Neuwahlen im Vordergrund. Verabschieden musste sich der Bezirk von Gerhard Wahl (Staffelleiter der A1 und B4), der nach langer Krankheit vor wenigen Tagen verstarb. Der Bezirk Rems/Murr/Hall legte dafür – und für alle verstorbenen Sportkameraden – eine Gedenkminute bei allen Staffeltagen im Bezirk ein. Auf eigenen Wunsch schieden Ramon Kruse (B1) und Siegfried Söllner (B6) als Staffelleiter aus, vom Bezirk erhielten Kruse und Söllner je ein Abschiedsgeschenk vom Bezirksspielleiter Ralph Rolli überreicht. Bei den Wahlen gab es folgende Neubesetzungen: A1/B4: Andreas Engländer, A2, B2, B5: Jochen Seiler, B1: Özgür Gülbahar.
Bei der „neuen A3“ (die A3 und A4 wurden zusammengefasst) wurde als neue Staffelleiterin Beate Müller (bisher A4) gewählt.
In der B6 gab es eine Veränderung: Für Siegfried Söllner wurde Gaby Söllner (bisher A3) in einer geheimen Wahl als neue Staffelleiterin gewählt, keine Änderung gab es in der B7: Daniel Kellermann wurde einstimmig wiedergewählt.
Teilweise Änderungen gab es bei der Besetzung der Kassenprüfer für die Schiedsrichterpoolung:
Bezirksliga/B3: wie bisher: Albrecht Killinger
A1/B4: Tabea Kluge, A2/B2/B5: Torsten Greiner und Marc Strobel, A3/A3 Reserve: Ahmet Sahin
B1: Ramon Kruse, B6/B6 Reserve: Michael Wülk, B7/B7 Reserve: Christian Swonke
Für den Verbandspielausschuss berichtete Jochen Seiler als Vertreter von den Änderungen, genauso wie Luca Schüttler (SRG Crailsheim) bzw. Lothar Fink von der Schiedsrichtergruppe Backnang über die Regeländerungen.
Bei allen Staffeltagen wurden die Vereine gebeten, neu errichtete oder veränderte Sportplätze zu melden, damit diese abgenommen und für den Spielbetrieb zugelassen werden können. Auch wurde gebeten, Spielverlegungen nur noch über das DFB-net/Spielverlegungsantrag zu beantragen.
Auch beim Staffeltag der Frauen gab es eine einstimmige Wiederwahl: Beate Müller wurde für eine weiteres Jahr als Staffelleiterin wieder gewählt.
Die Staffeltage 2027 sollen wieder in gewohnter Art und Weise stattfinden (Bezirksliga/B3: SGM Vellberg/Obersontheim, A1, A2, B1, B2, B4, B5 in Waiblingen, A3, B6 und B7 in Brettheim), danach folgt der Bezirk Rems/Murr/Hall der Empfehlung des Verbandsspielausschusses, die Staffeltage in einer Veranstaltung abzuhalten.