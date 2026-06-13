 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Veränderungen bei Alemannia Groß-Rohrheim

Vier Abgänge, fünf Neuzugänge +++ Davide de Nunzio wechselt vom SV Geinsheim

von Marcel Storch · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dominik Claus (Archiv)

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KOL Bergstraße
Gr.-Rohrheim
Lukas Elvenkemper
Lukas Elvenkemper
Leon Elvenkemper
Leon Elvenkemper
Davide de Nunzio
Mamadou Bah
Mamadou Bah

Vier Abgänge und fünf Neuzugänge hat der Bergsträßer Kreisoberligist FC Alemannia Groß-Rohrheim in den vergangenen Tagen verkündet. Den Verein verlassen haben Torhüter Alessandro Ragni, die Brüder Leon und Lukas Elvenkemper sowie Mamadou Bah. Neu im Alemannia-Trikot sind ab dem 1. Juli dagegen Mohamed Lamine Toure (Ludwigshafener SC), Torhüter Robin Weidner (FSG Riedrode), Masi Hassanzada (FC Alsbach), Marlin Lucien Wedel (SV Olympia Biebesheim) sowie Davide de Nunzio (SV Geinsheim).