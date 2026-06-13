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Veränderungen bei Alemannia Groß-Rohrheim
Vier Abgänge, fünf Neuzugänge +++ Davide de Nunzio wechselt vom SV Geinsheim
Vier Abgänge und fünf Neuzugänge hat der Bergsträßer Kreisoberligist FC Alemannia Groß-Rohrheim in den vergangenen Tagen verkündet. Den Verein verlassen haben Torhüter Alessandro Ragni, die Brüder Leon und Lukas Elvenkemper sowie Mamadou Bah. Neu im Alemannia-Trikot sind ab dem 1. Juli dagegen Mohamed Lamine Toure (Ludwigshafener SC), Torhüter Robin Weidner (FSG Riedrode), Masi Hassanzada (FC Alsbach), Marlin Lucien Wedel (SV Olympia Biebesheim) sowie Davide de Nunzio (SV Geinsheim).