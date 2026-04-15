Veränderungen an der Seitenlinie des VfB Schrecksbach von Florian Trabner · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

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Nach intensiven und erfolgreichen Jahren beim VfB stehen im Sommer personelle Veränderungen an der Seitenlinie an. Dominik Goetze kam zur KOL-Saison 23/24 zu uns – zunächst noch als Spieler aktiv auf dem Platz. Gemeinsam gelang direkt der große Erfolg: der Aufstieg in die Gruppenliga über die Relegation. Nach der Hinrunde übernahm Dominik das Traineramt von Christian Miletzki und führte das Team seitdem mit großem Engagement und Leidenschaft.

Bis zum Ende der laufenden Saison wird Dominik weiterhin an der Seitenlinie stehen, bevor sich im Sommer seine Wege mit dem VfB trennen. Auch unser Co-Trainer André Petersohn wird kürzertreten. Aus beruflichen Gründen und um mehr Zeit für seine Familie zu haben, wird er seine Rolle verändern – bleibt dem VfB aber erfreulicherweise erhalten.