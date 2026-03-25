Veränderung zur neuen Saison von Pascal Hasert · Heute, 21:56 Uhr · 0 Leser

Der SC Urbach und das Trainerduo Pascal Hasert und Robin Eißele gehen nach dem Ende der Saison getrennte Wege. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und im gegenseitigen Respekt. Im Sommer 2024 übernahm Pascal Hasert das Traineramt in Urbach, ein Jahr später stieß Robin Eißele dazu. Nach drei beziehungsweise zwei sehr erfolgreichen Jahren haben sich beide dazu entschieden, neue Wege einzuschlagen.

Gekrönt und unvergessen bleibt der Meistertitel sowie der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga im vergangenen Jahr. Der Verein bedankt sich ausdrücklich für die sehr gute, vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit sowie für die positive Entwicklung, die die Mannschaft unter der Leitung der beiden Trainer genommen hat. Ihr Engagement und Einsatz haben den SC Urbach nachhaltig geprägt.



