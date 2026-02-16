Veränderung in der Reserve

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bei der FSG Bebra gibt es auch in der zweiten Mannschaft eine personelle Neuordnung. Dominic Wittenberg ist nicht länger Spielertrainer der Reserve, sondern will sich künftig vollständig auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Das erklärte Fabian Schleuchardt, Mannschaftsverantwortlicher der FSG, gegenüber der HNA.
„Er ist ein sehr ehrgeiziger und ambitionierter Spieler“, begründete Schleuchardt den Schritt. Bis zum Sommer übernimmt Maik Nikolai die Betreuung des B-Liga-Teams – in enger Abstimmung mit Cheftrainer Maik Leidorf.