 2026-02-16T15:22:36.155Z

Allgemeines

Veränderung in der Reserve

Wittenberg gibt Traineramt ab

von red · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michelle Thornagel Fotografie

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B1 Hers-Rot
FSG Bebra II
Maik Nikolai
Maik Nikolai
Dominic Wittenberg
Dominic Wittenberg
Fabian Schleuchardt
Fabian Schleuchardt

Bei der FSG Bebra gibt es auch in der zweiten Mannschaft eine personelle Neuordnung. Dominic Wittenberg ist nicht länger Spielertrainer der Reserve, sondern will sich künftig vollständig auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Das erklärte Fabian Schleuchardt, Mannschaftsverantwortlicher der FSG, gegenüber der HNA.

„Er ist ein sehr ehrgeiziger und ambitionierter Spieler“, begründete Schleuchardt den Schritt. Bis zum Sommer übernimmt Maik Nikolai die Betreuung des B-Liga-Teams – in enger Abstimmung mit Cheftrainer Maik Leidorf.