Veränderung in der Reserve

– Foto: Michelle Thornagel Fotografie

Bei der FSG Bebra gibt es auch in der zweiten Mannschaft eine personelle Neuordnung. Dominic Wittenberg ist nicht länger Spielertrainer der Reserve, sondern will sich künftig vollständig auf seine Rolle als Spieler konzentrieren. Das erklärte Fabian Schleuchardt, Mannschaftsverantwortlicher der FSG, gegenüber der HNA.