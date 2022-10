Veränderung im Trainerteam: Mainburg holt "Kreisliga-Kenner" Stiegler Der frühere Bezirksligist lässt nichts unversucht und hat einen neuen Partner für Spielercoach Dennis Bauer verpflichtet

"Wir sind mit Jonas nicht im Streit auseinandergegangen - im Gegenteil. In einem fairen und freundschaftlichen Gespräch sind wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, etwas ändern zu müssen. Jonas gilt ein großer Dank, denn er hat einen maßgeblichen Anteil zur Kreisklassen-Meisterschaft beigetragen", betont FCM-Abteilungsleiter Josef Rank, der kein Geheimnis daraus macht, dass das Gastspiel in der Kreisliga Donau-Laaber nicht schon wieder nach einem Jahr zu Ende sein soll: "Wir möchten uns in dieser Liga etablieren." Dass es bislang eher durchwachsen läuft, ist allerdings keine all zu große Überraschung. "Mit Matthias Stadler und Ferdinand Rank haben sich bereits in der Vorsaison zwei Stammkräfte Kreuzbandrisse zugezogen. Unser hoffnungsvoller Neuzugang Andreas Mühlbauer hat sich in der Vorbereitung den Mittelfuß und dann bei seinem Comeback-Spiel die Hand gebrochen. Verletzungsmäßig sind wir in diesem Jahr wirklich vom Pech verfolgt. Trotzdem ist die Mannschaft in einigen Spielen unter ihren Möglichkeiten geblieben", kritisiert Rank.







Um in der Endabrechnung über dem ominösen Strich zu stehen, wurde mit Stefan Stiegler nun ein im Landkreis Kelheim bekannter und angesehener Coach verpflichtet. "Ich kenne Stefan schon lange und bin überzeugt, dass er gut zum FC Mainburg passen wird. Bei seiner letzten Station leistete er bei unserem Ligakonkurrenten FC Leibersdorf hervorragende Arbeit und ist daher auch ein Kreisliga-Kenner. Uns war wichtig, einen Mann mit Erfahrung zu holen. Das soll auch für unser Team ein Signal sein, dass wir nichts unversucht lassen, die Klasse zu halten", lautet die Botschaft von Rank. Ob der neue Mann in den verbleibenden beiden Matches vor der Winterpause noch viel Grund zur Freude haben wird, ist jedoch zumindest zu bezweifeln. Dem Gastspiel beim Überraschungsteam SV Sallach folgt das schwere Derby-Heimspiel gegen den Aufstiegsfavoriten FC Walkertshofen. "Wir werden alles geben und versuchen, positiv zu überraschen", verspricht Josef Rank.